Reaģējot uz šīm iedzīvotāju sūdzībām, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis vēlas atgādināt, ka personas ar īpašām vajadzībām ir neatņemama mūsu sabiedrības daļa. Jau vairākus gadus Ogres novada Sociālajā dienestā darbojas Dienas centrs "Saime", kur personām ar īpašām vajadzībām tiek nodrošinātas dažādas nodarbības, radošas aktivitātes, un, apzinoties, ka šie cilvēki ikdienas ir mūsu sabiedrībā, Suntažu ielas 2 projekts nemaina esošo situāciju. Šī iniciatīva, paplašinot sociālo pakalpojumu klāstu un pieejamību, var tikai atvieglot šo cilvēku un viņu aprūpētāju dzīves kvalitāti.
"Bērns ģimenē ir viena no prioritātēm, un varam patiesi novērtēt, ja bērns ir vesels, diemžēl ne visās ģimenēs tā ir. Mums ir jāsaprot, ka bērns ar īpašām vajadzībām paliek aprūpējams arī pieaugušā vecumā, bērnam augot un attīstoties, viņa stāvoklis nemainās, tādēļ šis projekts ir vērtīga atbalsta iespēja, sniedzot atelpas brīžus vecākiem," komentē E. Helmanis.
Padomju savienībā nebija invalīdu, nebija cilvēku ar īpašām vajadzībām, jo viņiem bija liegts iziet no mājas. Ogres novada pašvaldība ir mērķtiecīgi strādājusi, lai šo situāciju uzlabotu. Pilsētā ir ievērotas vides pieejamības vadlīnijas, pielāgojot iekļūšanu ēkās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. "Mūsu sabiedrībā ir cilvēki ar invaliditāti, un mēs nedrīkstam viņus izolēt. Vai esat kādreiz no šiem cilvēkiem jutuši apdraudējumu? Mums ir jāsniedz atelpas brīži vecākiem, kuri aprūpē savus bērnus 24 stundas diennaktī. Suntažu ielā 2 būs izveidoti grupu dzīvokļi un atelpas brīžu istabas vecākiem, sniedzot viņiem atbalstu un palīdzīgu roku. Manuprāt, tas ir mūsu sabiedrības svēts pienākums. Mēs nedrīkstam izstumt šos cilvēkus, arī mātes un tēvus, kuri pastāvīgi ir kopā ar saviem bērniem. Aprūpes vietā Suntažu ielā 2 viņi saņems kvalitatīvu pakalpojumu, turklāt šo atbalstu saņems mūsu pašu novada iedzīvotāji," skaidro domes priekšsēdētājs. Jāteic, ka vēstuli pret projekta īstenošanu ir parakstījis arī bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, tādēļ es turpināšu strādāt pie deputātu izpratnes veicināšanas par šī projekta nepieciešamību, lai Ogres novada domes deputāti būtu vienoti un kopīgi sniegtu palīdzību šai sabiedrības daļai,” piebilst E. Helmanis.
Kā viena no pašvaldības prioritātēm ir sociālās aprūpes nodrošināšana, kas aizvien tiek pilnveidota. Suntažu ielas 2 pārbūves projektam ir paredzēts Eiropas Savienības finansējums, kuru var pazaudēt, ja tiek veiktas kādas izmaiņas. Pirms striktas nostājas pieņemšanas E. Helmanis aicina apzināties, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ik dienu ir kopā ar mums, viņi iet uz Dienas centru, kur piedalās nodarbībās, spēlē instrumentus, dzied, dejo, piedalās teātra izrādes. Viņi ir mūsu līdzcilvēki, mūsu sabiedrības daļa.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Suntažu ielas 2 pārbūves projektu, Ogres novada pašvaldība veidos aptauju.
E. Helmanis aicina balsot atbildīgi, jo tieši jūsu balsojums var noteikt, vai vecākiem, kuriem ir bērns ar invaliditāti, būs atelpas brīži. "Šis balsojums apliecinās jūsu pārliecību, vai esat gatavi pasniegt palīdzīgu roku ģimenēm vai gluži pretēji – ar savu balsojumu jūs parādīsiet, ka šādu cilvēki mūsu sabiedrībā nav. Būsim līdzcietīgi," aicina E. Helmanis.
Helmanis: "Sniegsim atelpas brīdi vecākiem"
Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no iedzīvotāju grupas, kas uzsākusi parakstu vākšanu pret būvniecības darbu uzsākšanu Suntažu ielā 2, Ogrē, kur pašvaldība paredzējusi izbūvēt grupu dzīvokļus, nodrošinot grupu dzīvokļa pakalpojumu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem, tā dēvētā "atelpas brīža" pakalpojumu 5 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumus 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.