Humāno palīdzību iedzīvotājiem sniedz "Baltā dūja"

Humāno palīdzību iedzīvotājiem sniedz "Baltā dūja"
Humāno palīdzību iedzīvotājiem sniedz "Baltā dūja"

Kopš šī gada janvāra biedrība "Baltā dūja" pārcēlusies uz jaunām telpām Meža prospektā 9, Ogrē. Pirms tam organizācija jau krietnu laiku darbojās Suntažu ielā 2, Ogrē, taču līdz ar būvdarbu uzsākšanu (šajā adresē tiek īstenots deinstucionalizācijas projekts – veidoti grupu dzīvokļi un citas telpas personām ar īpašām vajadzībām), biedrības pakalpojumus nu var saņemt citviet. Lai iedzīvotājiem arī turpmāk būtu iespēja bez maksas saņemt humāno palīdzību, pārtikas preces un sadzīves lietas, Ogres novada pašvaldība bezatlīdzības lietošanā biedrībai ir nodevusi telpas Meža prospektā 9. Lai gan jaunās telpas ir mazākas, tās atrodas tuvāk pilsētas centram un iedzīvotājiem ir ērtāk sasniedzamas. 

Biedrības pārstāves Gunta Slise un Līga Stikute stāsta, ka šobrīd darbs rit ļoti saspringti –organizācija aktīvi palīdz Ukrainas bēgļu ģimenēm, pieņem iedzīvotāju ziedotās mantas, kā arī turpina nodrošināt humāno palīdzību vietējiem.

Ukrainas bēgļu ģimenes pateicīgas par atbalstu

G. Slise un L. Stikute stāsta, ka ukraiņi, izvēloties apavus un apģērbus, ir ļoti pieticīgi. Viņi nereti izvēlas tikai vienu bikšu pāri, vienu jaku, visbiežāk pārjautājot, vai tas tiešām ir bez maksas.  “Palīdzot Ukrainas bēgļu ģimenēm, nākas dzirdēt dažādus skaudrus stāstus, piemēram, reiz pēc humānās palīdzības bijusi ģimene, kur puika pārliecināts skaidrojis mammai, ka viņam nekas nav nepieciešams, jo visas viņa mantas ir mājās un drīz viņi dosies turp. Tikai mamma zināja, ka viņiem vairs nav kur atgriezties, jo viņu mājas ir iznīcinātas. Tomēr par spīti šādiem stāstiem, ukraiņi negrasās šeit ilgi palikt un ir gatavi jebkurā brīdī doties mājup. Viņu drosme un apņēmība iedvesmo arī mūs! Tas dod jaunu spēku turpināt iesākto, redzot viņu cīņassparu,” piebilst L. Stikute. Pozitīvu izbrīnu rada ukraiņi, kas šajā laika posmā jau iemācījušies latviski nosaukt savu telefona numuru.

Saistībā ar Krievijas izvērsto nežēlīgo karadarbību Ukrainā un bēgļu uzņemšanu Ogrē, palielinājusies arī iedzīvotāju interese ziedot apavus, apģērbus un citus sadzīves priekšmetus. "Paldies ikvienam ziedotājam par atsaucību, aktivitāte tiešām ir liela, taču aicinu pirms ziedošanas mantas pārbaudīt, vai tās būs noderīgas vēl vienam lietotājam. Diemžēl starp ziedotajām mantām ir novalkāti apavi, saplīsis, netīrs apģērbs. Cilvēki ir atdevuši arī saplēstus šķīvjus un lietotas skūšanās putas,"komentē G. Slise, norādot, ka šādu mantu šķirošana prasa papildu laiku un enerģiju.

Līdz ar palīdzības sniegšanu ukraiņiem diemžēl pieaug to vietējo iedzīvotāju neapmierinātība, kuri pēc palīdzības biedrībā vēršas regulāri. “Jūtama agresīvāka komunikācija, bailes par to, ka kaut kā pietrūks. Mēs vienmēr cenšamies situāciju izskaidrot, norādot, ka palīdzība ir vajadzīga ikvienam cilvēkam, taču ir jūtams empātijas trūkums,” norāda G. Slise. Savulaik arī viņa ir bijusi situācijā, kad izmisīgi nepieciešama palīdzība, līdz ar to viņa šādus brīžus dzīvē ļoti novērtē un ir gandarīta, ka var palīdzēt. “Mums ar Līgu šī ir sirdslieta. Ja citi brīvajā laikā lasa grāmatas vai ada zeķes, mēs esam ierāvušās biedrības darbā,” piebilst G. Slise, norādot, ka nepieciešamības gadījumā palīdzības sniegšanā iesaistās arī vīri un bērni.  Ikdienas darbs nebūtu iedomājams un paveicams arī bez biedrības aktīvākā drauga – Ināras Klintsones, kura darbojas ar apmeklētājiem, uzklausot viņu vajadzības un piemeklējot nepieciešamo.

Šajā laikā jau ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar dažādiem uzņēmumiem, kas atbalsta ar produkciju, tāpat palīdzīgas rokas sniedz Ogres 54. bataljona zemessargi, īpašs paldies mācītājam un armijas kapelānam Elmāram Pļaviņam.

Biedrība "Baltā dūja" – Meža prospekts 9, Ogre.

Palīdzības iespējas:  drēbes, apavi, higiēnas preces, preces bērniem (bērnu ratiņi, zīdaiņu pārtika, pamperi u.c.), gultas veļa, palīgierīces cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Darba laiks: otrdienas, trešdienas un piektdienas no plkst.10.00 līdz 14.00. Ir iespēja vienoties arī par citu tikšanās laiku, zvanot uz tālr. 29 360 939.  

