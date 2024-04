Idejas skolēnu brīvlaikam

Ogres Centrālā bibliotēka

Ogres Centrālā bibliotēka kalpo kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs, kurā atrodas bibliotēka un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. Ēka ir koka būve, tā ir Latvijā viena no pirmajām sabiedriskajām ēkām, kuras pamatā ir līmētā masīvkoka konstrukcijas un lielākā pasīvā publiskā koka konstrukciju celtne Latvijā, kas būvēta pēc ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Ekskursijas laikā būs iespējams uzzināt par viedo apgaismojuma vadību, kas izmanto līdz pat 80 procentiem dabiskā apgaismojuma, par zaļo augu sienu, kuras apūdeņošanai izmanto savākto nokrišņu ūdeni, kā arī par saules paneļu darbību u.c. ēkas uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām.

Ekskursijas pieejamas latviešu, angļu un krievu valodā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 65068781Iepazīties ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja interaktīvo ekspozīciju

Muzejs atrodas gājēju ielā, tāpēc muzeja apmeklējumu var apvienot ar pastaigu pa Ogres vēsturisko centru, kur atrodas lielizmēra Latvijas karogs, vēsturiskas ēkas un vairākas omulīgas kafejnīcas, bet J.Čakstes prospektā netālu no arkveida tilta un Ogres estrādes atrodas moderns rotaļlaukums, kas būs piemērots bērniem līdz pat 12 gadu vecumam.

Brīvības iela 36, Ogre

www.ogresmuzejs.lv

Tālr. 65024345

Izlēkāties batutu parkā

Ogres batutu parks “Jump Park” ir izklaides un aktīvās atpūtas vieta, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Batuti vairāk kā 200 m2 platībā: porolonu baseins, kāpelēšanas siena, profesionālais batuts triku veikšanai un divi dažāda augstuma basketbola grozi priecēs jebkura vecuma bērnus un pieaugušos.

Brīvības iela 19, Ogre

Tālr. 26463175

Izdauzīties Džungļu parkā

Izklaides centrs ierīkots tā, lai pat izaicinājumus mīlošais 12 gadnieks atrastu saistošas izklaides 15x9 metru milzu šķēršļu labirintā, kas izvietots 3 stāvos, pārbaudītu savus spēkus 10x4,5 metru lielajā piepūšamajā šķēršļu joslā, mestos galvu reibinošos nobraucienos no 6 metrus gariem slidkalniņiem un batutā pazaudētu gravitāciju, sajūtot putna brīvību!

Mālkalnes prospekts 1, 3. stāvs, Ogre

www.dzungluparks.lv

Tālr. 20071677

Saelpoties svaigu gaisu Ogres Zilajos kalnos un uzkāpt skatu tornī

Dabas parka teritorijas lielāko daļu aizņem osi (pauguru virkne, kas sastāv galvenokārt no ledāja kušanas ūdeņu straumju veidotiem smilts, grants un oļu nogulumiem), kas apauguši ar skujkoku mežu. Pašā augstākajā vietā, aptuveni 90 m virs jūras līmeņa atrodas skatu tornis, no kura var aplūkot zaļu mežu ieskauto Ogres pilsētu. Paveroties uz Ikšķiles pusi, redzama Svētā Meinarda sala, bet skaidrā laikā no torņa saskatāma pat Rīga un Zaļusalas Televīzijas tornis. Apmeklē aktīvās atpūtas un rotaļu laukumu Vidus prospektā, izstaigā dabas takas, kas ved līdz pat Dubkalnu ūdenskrātuvei vai sarīko pikniku kādā no labiekārtotajām atpūtas vietām!

www.ziliekalni.lv



Pabarot briežus



Zemnieku saimniecībā "Dobelnieki", netālu no Ciemupes var apskatīt un pabarot staltbriežus, doties pastaigā vai vienkārši nesteidzīgi pavadīt laiku piknikā ģimenes lokā. Kaut arī briežu dārzs uzņemt ciemiņus S. un Sv. plkst. 11-17, apmeklējumu vēlams iepriekš saskaņot, rakstot vai zvanot pa tālr. +371 26268464.

Izstaigāt Ķeguma dabas taku



Šeit var ne tikai baudīt dabas skatus, kas paveras uz Daugavu un Ķeguma HES, bet arī iegūt informāciju par Daugavas pirmās hidroelektrostacijas - Ķeguma HES celtniecību, paplašināšanu un modernizāciju, kā arī izzināt elektrostacijas uzbūvi, darbības principus, un to, kā ražo videi draudzīgu enerģiju mūsdienās. Dabas taka atrodas Daugavas labajā krastā, gar Smilšu un Daugavgrīvas ielu. Tās sākums atrodas pie Ķeguma skatu platformas un tā stiepjas gandrīz 1 km garumā. Savukārt Enerģētikas muzejā var smelties jaunas zināšanas par Latvijas enerģētikas vēsturi un attīstību. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās - šeit.

Iejusties viduslaikos Lielvārdē



Apmeklējot Lielvārdes parku un viduslaiku pili, ikviens var mēģināt iztēloties kā vietējie iedzīvotāji, pildot klaušu darbus, skaldījuši akmeņus, dedzinājuši kaļķi un vācu uzraudzībā cēluši mūra pili. Blakus atrodas Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, kurā var iegūt informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru Andreju Pumpuru, par Lielvārdi un Lielvārdes jostu. Darba laiks: Otrdien – Sestdien no 10:00 – 17:00, Svētdien 10:00 – 15:00, Pirmdien - Slēgts.

Skaitīt zvaigznes Suntažos



Dažādas lekcijas par astronomijas tēmām pieejamas Suntažu observatorijā. Piemērotos laika apstākļos iespējama zvaigžņu vērošana ar teleskopu. Iespēja pieteikt atraktīvu nodarbību ar fizikas eksperimentiem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšananās.

"Ķaltiņi", Suntažu pagasts, Ogres novads

www.starspace.lv

Tālr. 29120445, 29130427

Izstaigāt Dullā Daukas taku un uzkāpt skatu tornī



Netālu no Meņģeles - gleznainā Ogres upes krastā jau padomju laikos tautas dzejnieks Imants Ziedonis ar domubiedriem izveidoja Dullā Daukas taku ar īpašiem akmeņiem, uz viena no kuriem ir uzraksts “Dullais Dauka”. Pirms diviem gadiem šeit uzstādīts skatu tornis un taka tikusi labiekārtota.

Kā atrast skatu torni?

Braucot pa šoseju V964 no Taurupes uz Menģeles pusi, jābrauc garām Aderkašu baznīcai, uz priekšu, kreisajā pusē būs Dullā Daukas birzs. Skatu tornis un birzs ir pašā ceļa malā, garām nepabrauksiet!​

Meņģeles skatu tornis

Ja ar šīm idejām nepietiek, droši sazinieties ar Ogres novada Tūrisma informācijas centru!

Nāciet ciemos, ja vēlaties precizēt objektu atrašanās vietu un kontaktinformāciju vai saņemt karti papīra formātā.

Darba laiks: P.-P. plkst. 10.00 - 17.00; S. 11.00-16.00

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs

Brīvības iela 18,Ogre

Tālr.: 65071883; 29491685



www.visitogre.lv