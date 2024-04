Iedzīvotāji aicināti balsot par labāko sociālo darbinieku Labklājības ministrija

Labklājības ministrija no 2024. gada 3. janvāra līdz 26. janvārim izsludinājusi iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursa “Gada balva sociālajā darbā 2023” nominācijās.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kuras nodrošina sociālā darba pakalpojumu), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, godināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus, kā arī popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.

Konkursa žūrijas komisijā iedzīvotāju balsošanai izvirzītie pretendenti:

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2023”

1. Ilze Konovalova, Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece

2. Inga Siliņa, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sociālā darbiniece

3. Kristīne Ļeščenko, Ventspils Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar DI mērķa grupām

4. Līga Liepiņa, Tukuma novada pašvaldības iestādes „Tukuma novada sociālais dienests” sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

5. Uldis Veidemanis, Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbā ar sociālo gadījumu

6. Vita Redenka, Rīgas Sociālā dienesta sociālā darbiniece

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2023”

1. Kristiāna Grīnpauka, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centra vecākā inspektore (sociālā darbiniece)

2. Rita Rubene, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas sociālā darbiniece

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2023”

1. Aiga Latišenko, biedrības “Palēciens Tev” valdes locekle, sociālā darbiniece

2. Dace Ikauniece, nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” sociālā darbiniece

Nominācija “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2023”

1. Gita Aizpure, Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja

2. Kaspars Jasinkevičs, Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra direktors

Iepazīties ar detalizētāku Konkursa norises kārtību un veikt balsojumu par sev tīkamāko pretendentu katrā no nominācijām var: https://www.lm.gov.lv/lv/konkurss-gada-balva-socialaja-darba-2023

Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums veidos 80% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums 20% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

Konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju. Konkursa uzvarētāju apbalvošanu plānots organizēt 2024. gada 27. martā.