Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm pacientam izsniedz arī ģimenes vai ārstējošais ārsts. Situācijās, ja tests jāveic steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā.
Veselības ministrija arī atgādina, ka testa veikšana pirms plānota ārzemju brauciena ir maksas pakalpojums.Lielākā daļa testēšanas pakalpojumu sniedzēju nodrošina arī testēšanas rezultātu tulkošanu. Par nepieciešamību nodrošināt tulkošanu, laboratorija jāinformē pirms testa nodošanas.
Covid-19 testu var veikt tikai ar iepriekšēju pierakstu.
Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:
-Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
-Centrālā laboratorija – 8330
-E. Gulbja laboratorija – 67801112
-MFD Laboratorija – 66164606
-NMS Laboratorija – 67144015
-Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560
Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:
-Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā
-E. Gulbja laboratorijas mājaslapā
-Centrālās laboratorijas mājaslapā
-MFD Veselības grupas mājaslapā
-Valsts zinātniskā institūtā "BIOR" mājaslapā
Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".
Savukārt, Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".
Informāciju sagatavoja: Sintija Gulbe,VM Preses sekretāre