Ceturtdiena, 09.10.2025 14:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:48
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 6. februāris, 2021 16:29

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 6.aprīlim

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 6.aprīlim
Sestdiena, 6. februāris, 2021 16:29

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta nosūtījuma varēs nodot līdz 6.aprīlim

Saglabājot iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimšanas simptomi, laikus veikt Covid-19 analīzes, Veselības ministrija lēmusi līdz 6.aprīlim pagarināt termiņu, līdz kuram uz testu var pieteikties bez ārsta nosūtījuma.
Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt arī bez ārsta nosūtījuma, iepriekš piesakoties. Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā jaunā SARS-CoV-2 celma straujo izplatību šajās valstīs. 

Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm pacientam izsniedz arī ģimenes vai ārstējošais ārsts. Situācijās, ja tests jāveic steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā. 

Veselības ministrija arī atgādina, ka testa veikšana pirms plānota ārzemju brauciena ir maksas pakalpojums.Lielākā daļa testēšanas pakalpojumu sniedzēju nodrošina arī testēšanas rezultātu tulkošanu. Par nepieciešamību nodrošināt tulkošanu, laboratorija jāinformē pirms testa nodošanas.

Covid-19 testu var veikt tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

-Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303

-Centrālā laboratorija – 8330

-E. Gulbja laboratorija – 67801112

-MFD Laboratorija – 66164606

-NMS Laboratorija – 67144015

-Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

-Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā

-E. Gulbja laboratorijas mājaslapā

-Centrālās laboratorijas mājaslapā

-MFD Veselības grupas mājaslapā

-Valsts zinātniskā institūtā "BIOR" mājaslapā

Analīžu nodošanas vietas un informāciju par katru no tām iespējams atrast interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Savukārt, Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūkprogrammā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

Informāciju sagatavoja: Sintija Gulbe,VM Preses sekretāre

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?