Aptaujā piedalījās 1354 respondenti un pārliecinošs vairākums (98,3%) atzina, ka atbalsta ūdenstorņa izmantošanu kāpšanas sienas izveidei. Aptaujas dalībnieki uzskata, ka tas ir labs risinājums, kā no jauna izmantoto esošo objektu. Viņi novērtē, ka būs vēl viena aktivitāte svaigā gaisā, kur varēs darboties bērni un jaunieši. Dažas respondentu atsauksmes: "Ļoti inovatīvi un interesanti!", "Fantastiska un ļoti unikāla ideja, kas noteikti piesaistīs vietējo un tūristu interesi...", "Sakopta vide un noderīgs risinājums. Iespēja fiziskām aktivitātēm," "Atbalstu to, ka šai vietai jāatrod kāds pielietojums un ļoti priecājos, ka iespējams iztikt bez demontēšanas, attīstot to, kas tur jau ir un vēl ir labi izmantojams!", "Ļoti laba iniciatīva. Kāpšanas sports un interese par to aug ar katru gadu, tāpēc šī vieta noteikti būs populāra.", "Ļoti labi, ka mūsu pilsēta attīstās uz visām pusēm, lielas, trotuāri, sakārtota pilsētvide utt. ,noteikti esmu par šo ideju."
Tikai ļoti neliela daļa cilvēku (1, 7%) ideju par kāpšanas sienas izveidi neatbalsta un ierosina ūdenstorni pārveidot par skatu torni, lai baudītu skatu uz Ogres pilsētu, vai aicina novirzīt kāpšanas sienas ierīkošanai paredzētos līdzekļus ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Neviens no aptaujas dalībniekiem neierosina ūdenstorni demontēt.
Vidējais respondentu vecums ir 33 gadi, aptaujā piedalījās gan vietējie novada iedzīvotāji, gan cilvēki no citām pilsētām, piemēram, Baložiem, Ikšķiles, Lielvārdes, Rīgas, Jūrmalas, Jēkabpils, Iecavas, Salaspils, Siguldas, Skrīveriem, Jelgavas, kā arī daži Anglijā dzīvojošie.
Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicas iedzīvotājiem par aktivitāti: "Dalībnieku skaits aptaujā liecina, ka cilvēki nevēlas būt tikai pasīvi vērotāji, ka iedzīvotājiem ir savs viedoklis un ierosinājumi, kā sakārtot pilsētas infrastruktūras objektus, ka viņi ir ieinteresēti, lai viss attīstītos, lai rastos jaunas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku."
Atgādinām, ka projekts paredz uz ūdenstorņa izvietot standarta boulderinga moduļsienu MoonBoard un ātrumkāpšanas moduli Etalons.