Ogres novada pašvaldībai adresētos dokumentus papīra formātā iedzīvotāji var ievietot slēgtās kastēs pie ieejas ēkās, kurās atrodas klientu apkalpošanas centri, kā arī pie pagastu pārvaldēm. Tāpat iedzīvotāji aicināti iesniegumus sūtīt elektroniski vai pa pastu, lai maksimāli samazinātu cilvēku kontaktēšanos.
-Klientu centros klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tiek nodrošināta Covid-19 sertifikātu izsniegšana.
-Arī kases Ogres novada pašvaldības iestādēs pēc iepriekšēja pieraksta turpina klientu apkalpošanu klātienē.
-Pēc iepriekšēja pieraksta klātienē klientu centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, tiek izsniegtas arī Ogres novadnieka kartes.
Kā stāsta Ogres novada pašvaldības Kancelejas vadītāja Ingūna Šubrovska, kuras pārziņā ir Klientu apkalpošanas centrs Ogres novada pašvaldības ēkā, gan darbinieki, gan iedzīvotāji ir pielāgojušies jaunajiem apstākļiem, taču cer, ka šāda darba organizācija un pakalpojumu saņemšanas kārtība neieilgs. “Liela daļa apmeklētāju ir tieši pensijas vecuma cilvēki, kuriem nav pieejamas modernās tehnoloģijas – mobilie telefoni, datori. Tie ir cilvēki, kuri pieraduši jautājumus kārtot klātienē. Viņiem ir nepieciešama gan praktiska palīdzība, gan tīri cilvēciski arī komunikācija ar mūsu darbiniecēm, kas informē, paskaidro un iedrošina,” uzsver I. Šubrovska.
Šobrīd Klientu apkalpošanas centra darbinieki klātienē pēc iepriekšēja pieraksta aktīvi izsniedz Covid-19 sertifikātus. “Šis pakalpojums ir pieejams cilvēkiem, kuriem nav citas iespējas, kā saņemt vai uzrādīt savu sertifikātu drukātā veidā, tie ir cilvēki, kuriem nav piekļuves internetbankai, nav ID-kartes, tiek lietots “podziņu” telefons, nav pieejams printeris dokumenta izdrukāšanai. Vienīgais veids, kā saņemt sertifikātu, ir izmantot Klientu apkalpošanas centra pakalpojumus,” teic I. Šubrovska. Ierodoties klātienē, ir jāaizpilda un jāparaksta veidlapa - speciālpilnvara, Klientu apkalpošanas centra darbinieks uz vietas sagatavo iedzīvotāja sertifikātu un izsniedz to papīra formātā. “Dienā izsniedzam vairāk nekā 20 sertifikātu. Diemžēl nākas saskarties ar situāciju, kad iedzīvotāji izdrukātos sertifikātus nozaudē, tie nobružājas, tādēļ bieži vien piedāvājam tos izdrukāt uzreiz vairākos eksemplāros.”
Lai gan šobrīd ne tik aktīvi, joprojām regulāri tiek iesniegtas arī Ogres novadnieka kartes. “Daudzas iestādes, kas nodrošina atlaides ar Ogres novadnieka karti, šobrīd ir slēgtas, tādēļ pieprasījums ir mazāks, taču joprojām tas ir aktuāls cilvēkiem, kuriem karte nepieciešama braukšanas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā,” skaidro Kancelejas vadītāja.
Kases pakalpojumus klātienē iedzīvotāji šobrīd izmanto salīdzinoši retāk; maksājumi arvien biežāk tiek veikti bankas pārskaitījumu veidā.
Kā atklāj I. Šubrovska, šobrīd ikdienas darbs lielākoties saistīts ar sertifikātu izsniegšanu un iedzīvotāju konsultēšanu pa telefonu. Papildus tam klientu apkalpošanas darbiniekiem ir jānodrošina arī pasta sūtījumu un elektronisko dokumentu apstrāde.