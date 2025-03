Iedzīvotāji pieteikties padomēs nesteidz

Pieteikumu iesniegšanas termiņš iedzīvotāju padomēs ir līdz 8. aprīlim. Kopumā visā novadā padomēs ir iespēja darboties 94 iedzīvotājiem.

Kas ir iedzīvotāju padomes

Iedzīvotāju padomju veidošana nav pašvaldību pienākums, tomēr Pašvaldību likums mudina vietvaras meklēt risinājumus, kā aktīvāk iesaistīt vietējos iedzīvotājus dažādu lēmumu pieņemšanā un teritorijas attīstības plānošanā. Un iedzīvotāju padomes ir viens no veidiem, kā to izdarīt. Iedzīvotāju padomēs var darboties visdažādākie cilvēki – vai tas būtu kāds uzņēmējs, mājsaimniece, skolēns, pensionārs vai arī bezdarbnieks, tiesa, daži noteikumi tomēr ir. Padomē iedzīvotāju interešu pārstāvniecībai var tikt ievēlētas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi. Nav saistītas ar domes vēlētajām amatpersonām, proti, nav šīs vēlētās personas kā deputāti, vai arī nav izpilddirektors vai viņa vietnieks, pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs. Un attiecīgi, šīs personas var arī padomi vēlēt. Kandidātus iedzīvotāju padomes locekļa amatam var izvirzīt arī ikviens attiecīgajā administratīvi teritoriālajā vienībā deklarētais iedzīvotājs, pieteikumam pievienojot padomes locekļa kandidāta rakstveida piekrišanu.

Kā jau minēts, iedzīvotāju padome ir brīvprātīga iedzīvotāju konsultatīva institūcija, kas savā darbības teritorijā nodrošina iedzīvotāju interešu pārstāvību Ogres novada pašvaldībā visdažādākajos jautājumos. Piemēram, par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, iedzīvotājiem sniedzamo kultūras piedāvājumu un iespējām piedalīties kultūras dzīvē, atbalsta sniegšanu saimnieciskās darbības sekmēšanai, iedzīvotāju sociālās, izglītības un sporta vajadzībām, nozīmīgiem attīstības projektiem un daudz ko citu.

Kad un kā notiks balsošana?

Iedzīvotāju padomju locekļu kandidātu pieteikumu apkopošanu, balsošanas procesa organizēšanu un balsu skaitīšanu veiks Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija. Tās priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs skaidro, ka Ogres novadā balsošana par iedzīvotāju padomju locekļu kandidātiem notiks vienlaikus ar kārtējām pašvaldību vēlēšanām šā gada 7. jūnijā novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos vēlēšanu iecirkņos.

Balsošana notiks ar vēlēšanu zīmēm, kurās ietverti attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotāju padomei izvirzīto kandidātu vārdi un uzvārdi.

Padomē tiks ievēlēti tie kandidāti, kuri balsošanā saņems lielāko balsu skaitu. Ja balsošanā vairāki kandidāti būs saņēmuši vienādu balsu skaitu, padomes locekļa amata kandidāts tiks noteikts pieteikuma saņemšanas secībā.

Jautāts, kā balsotāji varēs iepazīties ar kandidātiem un kas notiks, ja kādā no padomēm būs pieteicies, piemēram, tikai viens kandidāts, N. Sapožņikovs skaidro, ka, tiklīdz beigsies iesniegumu saņemšanas termiņš, kandidāti tiks apkopoti un pārbaudīta viņu atbilstība noteiktajiem kritērijiem. Pēc tam informāciju par kandidātiem paredzēts ievietot Ogres novada pašvaldības mājaslapā. Tiem, kuri internetu nelieto, informācija būs pieejama pagastu pārvaldēs vai klientu apkalpošanas centros. Ja iedzīvotāju padomē, kur paredzētas, piemēram, septiņas vietas, piesakās viens vai divi kandidāti, tiks izsludināta papildu pieteikšanās 20 dienu laikā. Plašāka informācija par balsošanas procesu būs pieejama aprīlī un maijā.

Katras Ogres novada teritoriālās vienības iedzīvotāju padome tiek ievēlēta uz pašvaldības domes pilnvaru termiņu, tas ir, uz četriem gadiem.

Ja padome attiecīgajā administratīvajā teritorijā izbeigs savu darbību pirms termiņa, pašvaldības dome lems par attiecīgās padomes ārkārtas vēlēšanu organizēšanu.

Pieteikuma veidlapu, kas pieejama www.ogresnovads.lv, iespējams aizpildīt elektroniski un, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz e-pasta adresi: vai papīra formātā iesniegt klātienē Ogres novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai pagastu/pilsētu pārvaldēs. Kur arī pieejamas pieteikumu veidlapas papīra formātā.

Iedzīvotāju padomes ideju pagastos vērtē atzinīgi

Ja vien iedzīvotāji padomēs nepieteiksies, savtīgu biznesa vai šauru politisko interešu vadīti, pagastos šo iniciatīvu lielākoties vērtē pozitīvi.

Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja Aiva Ormane atzīst, ka bieži vien iedzīvotāji vēlas sakārtot savu vidi, bet dažādi ierobežojošie normatīvie akti to apgrūtina, un, iespējams, tieši šajos jautājumos sadarbībā ar iedzīvotāju padomēm varēs rast kopīgu risinājumu. «Piemēram, pie estrādes ziemas laikā bērni kalnu izmanto kā slīdkalniņu, un iedzīvotāji ir sašutuši, kāpēc pašvaldība nenodrošina, lai bērni nenošļūktu uz ielas braucamās daļas. Te rodas dilemma – ja pašvaldība to darīs, tas nozīmēs, ka pašvaldība šo kalnu akceptē kā slīdkalniņu, bet šim kalnam nav tādas funkcijas. Šis ir jautājums, ko risināt varētu palīdzēt iedzīvotāju padome. Vēl var minēt – iedzīvotāji nereti pārmet, kāpēc Līgo vai citos svētkos nav balles. Bet varbūt viņi paši ar pašvaldības atbalstu to varētu organizēt?» retoriski vaicā A. Ormane, piebilstot, ka iedzīvotāju iniciatīva ir ļoti atbalstāma. Piemēram, šobrīd pašvaldībā ar iniciatīvu vērsušies iedzīvotāji, kuri paši vakaros vēlas organizēt tango nodarbības, un tās notiek! Turklāt nodarbības apmeklē ap 18 pāru! «Tādu jautājumu ikdienā rodas daudz. Daļu no nebūšanām veidojam mēs paši, un te ar ierosinājumiem varētu vērsties iedzīvotāju padomes, turklāt daudz ko var atrisināt bez liela finansējuma. Ir cilvēki, kas skandina par kādiem seniem laikiem, bet ir jādzīvo šodienai,» saka A. Ormane.

Viņai piekrīt Inese Dilāne, kura ir gan Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītāja vietniece, gan Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja: «Iedzīvotāju padomes varētu labāk redzēt, kas ir nepieciešams iedzīvotājiem, un pagastu pārvaldēs varētu labāk šīs vēlmes izprast un vienoties, kura aktivitāte ir prioritāra. No iedzīvotāju padomēm sagaidām konstruktīvu, veiksmīgu sadarbību, lai iedzīvotāji vēršas ar priekšlikumiem, nevis tikai kritiku. Šobrīd nereti iedzīvotāji pa vienam vēršas ar savu problēmu vai ierosinājumu, trūkst sadarbības kopības un trūkst šī kopskata. Ja darbotos padome, tad šie ierosinājumi būtu izsvērtāki. Iespējams, tas būs labs instruments, bet rādīs laiks.» I. Dilāne piebilst, ka daudz atkarīgs arī no pašiem kandidātiem, vai viņi vēlēsies redzēt kopējo ne vien konkrētās teritorijas, bet arī novada attīstību. «Līdz šā gada 15. aprīlim ir pagarināts termiņš novada Teritorijas plānojuma apspriešanai, arī te iedzīvotājiem bez padomēm jau ir iespēja izteikt savu viedokli gan par infrastruktūru, gan ceļiem, gan centru sasniedzamību un daudziem citiem jautājumiem, kas viņus tieši skar, bet atsaucība ir neliela. Atliek cerēt, ka iedzīvotāju padomes spēs to mainīt un būs vairāk viedokļu par to, ko iedzīvotājiem vajag. Protams, arī bez padomēm dzīve neapstātos, jo iedzīvotājiem arī iepriekš bijusi iespēja aktīvi līdzdarboties, ja vien ir tāda vēlme,» uzskata I. Dilāne.

Arī Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns ir lakonisks: «Protams, iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs un labāk, ja viņi šo viedokli pauž koordinēti, sākotnēji to savstarpēji izdiskutējot, nevis tā, kā šobrīd, kad nereti informācija vispirms nonāk nevis pašvaldībā, bet sociālajos tīklos, kur arī notiek diskusijas, un nav saprotams, ko kurš īsti vēlas. Ja iedzīvotāji darbosies padomē, viņi šos jautājumus varēs skaidrāk noformulēt. Problēmas, par ko iedzīvotāji vienmēr sūdzējušies, ir slikts ceļu stāvoklis, nesakoptas teritorijas, par maz bērnu laukumu un daudz citu jautājumu. Vēlos cerēt, ka līdz ar iedzīvotāju padomēm šajos jautājumos būs vieglāk rast kopējus risinājumus. Pagaidām pagasta iedzīvotāju padomei pieteikumu vēl nav, bet gaidām.»

UZZIŅA

Atbilstoši teritoriālajam iedalījumam un proporcionāli iedzīvotāju skaitam ir noteikts šāds iedzīvotāju padomes locekļu skaits: