Pēdējās dienās Ogres un apkaimes iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā ar jautājumiem saistībā ar mēslu smaku, kas jūtama plašā areālā.

SIA “Ogres piens” skaidro, ka rudens sezonā šīs firmas apsaimniekotajos laukos tiek veikta organisko šķidrmēslu iestrāde. Lauki tiek pirms aršanas darbiem, nodrošinot izkliedētā mēslojuma iestrādi 12 stundu laikā.

Lauku mēslošana tiek veikta periodiski un tiks pabeigta līdz šī gada 30. oktobri. SIA SIA “Ogres piens” apsaimniekotie lauki atrodas platībā no Ogres līdz Ķegumam.

Škidrmēslu iestrādes process ir saskaņots ar Valsts augu aizsardzības dienestu, šī iestāde arī kontrolē lauku mēslošanas procesu.

SIA “Ogres piens” atvainojas pa radītajām neērtībām un cer uz iedzīvotāju sapratni, atbalstot dabīgas un ekoloģiskas lauksaimniecības praksi.

