Līdzdalības budžeta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības plānošanā, dodot iespēju sabiedrībai tieši ietekmēt publiskās vides un infrastruktūras attīstību savā apkaimē. Iesniedzamajiem projektiem jābūt sabiedriski nozīmīgiem, īstenojamiem un atbilstošiem pašvaldības attīstības dokumentiem.
Projektam jāatbilst vairākiem kritērijiem – tā realizācija jāparedz divu gadu laikā, darbus jābūt iespējams uzsākt trīs mēnešu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas, kā arī projekts nedrīkst būt saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām vai reliģiskām aktivitātēm. Tāpat nedrīkst paredzēt dubultu finansējumu no citiem pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības fondiem. Svarīgs nosacījums ir arī samērīgums starp ieguldījumiem un turpmākajām uzturēšanas izmaksām, kā arī sabiedrības ieguvums no projekta īstenošanas.
Projekta pieteikumu ir tiesīgas iesniegt fiziskas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, kā arī biedrības un nodibinājumi. Pieteikums jāiesniedz elektroniski portālā www.geolatvija.lv līdz 2026. gada 31. martam. Pieteikumam jāpievieno aizpildīta veidlapa, projekta skice ar norādītiem izmēriem un izvietojumu, vismaz viena vizualizācija, izmaksu tāme, kā arī nepieciešamie saskaņojumi ar zemes īpašnieku, ja projekts paredzēts privātā vai citas publiskas personas īpašumā. Elektroniski iesniegtajām vizualizācijām jābūt *.jpg vai *.png formātā ar noteiktu minimālo izšķirtspēju.
Iesniedzot projektu, autoram jānorāda, vai tas piekrīt projekta īstenošanai arī nepilnā apjomā vai ar izmaiņām, ja tas būs nepieciešams budžeta vai tehnisku iemeslu dēļ. Konsultācijas par pieteikuma aizpildīšanu sniegs Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas speciālisti attīstības, budžeta, būvniecības un juridiskajos jautājumos.
Finansējums piešķirts Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pilsētām, kā arī visiem novada pagastiem, tostarp Ogresgala, Tīnūžu, Suntažu, Madlienas, Taurupes un citiem. Katras teritorijas iedzīvotāji varēs iesniegt projektus savas administratīvās vienības ietvaros.
Iesniegtos projektus izvērtēs pašvaldības izveidota līdzdalības budžeta projektu vērtēšanas komisija, kas pārbaudīs atbilstību saistošajiem noteikumiem un lems par projektu virzību iedzīvotāju balsojumam. Lēmums par katra projekta tālāko virzību tiks pieņemts divu nedēļu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pēc projektu izvērtēšanas sekos iedzīvotāju balsojums portālā www.geolatvija.lv, kurā tiks noteiktas labākās idejas katrā budžeta plānošanas vienībā. Finansējumu saņems tie projekti, kas attiecīgajā teritorijā iegūs vislielāko balsu skaitu. Uzvarējušo projektu īstenošanu pašvaldība uzsāks trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet realizācija paredzēta divu gadu laikā.
Pašvaldība uzsver – līdzdalības budžets ir iespēja ikvienam iedzīvotājam kļūt par savas apkārtnes veidotāju, piedāvājot praktiskus un sabiedrībai noderīgus risinājumus, kas uzlabos dzīves vidi visā Ogres novadā.
Sīkāka informācija par pieteikumu šeit.