Iedzīvotājiem iespēja piedalīties aptaujā par Pionieru ielas, Ciemupē, nosaukumu

Konteksts
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022. gada 26. maija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumā “Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu” tika izdarīti grozījumi Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā “Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu” (turpmāk – Lēmums), un Pionieru iela, Ciemupē, Ogres nov., tika pārdēvēta par Celmlaužu ielu.
Pašvaldības dome 2022. gada 28. aprīlī, lemjot par Pionieru ielas nosaukuma maiņu, norādīja, lai mazinātu Padomju armijas uzvaras un Padomju Savienības okupācijas laika liecības, lietderīgi būtu Pionieru ielu pārdēvēt.
Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra informācijas sistēmā šobrīd reģistrēti 15 nekustamie īpašumi, kuru sastāvā esošajām zemes vienībām un būvēm ir reģistrētas adreses ar piesaisti Celmlaužu ielai.
Administratīvajā rajona tiesā 2022. gada 6. septembrī tika ierosināta administratīvā lieta par Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija lēmuma “Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā “Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu” atcelšanu.
Administratīvās apgabaltiesas 2024. gada 15. februāra spriedums stājies spēkā 2024. gada 6. jūnijā.
Līdz ar to Pašvaldības domes lēmums par Pionieru ielas, Ciemupē, Ogres nov., pārdēvēšanu par Celmlaužu ielu vairs nav spēkā.