Šie iedzīvotāji vai to aprūpētāji tiek aicināti pieteikties vakcinācijai dzīvesvietā divos veidos:
-zvanot ģimenes ārstam(arī paša ģimenes ārsta proaktīvs zvans pacientam)
-zvanot 8989(ja iedzīvotājs jau ir pieteicies vakcīnai caur manavakcina.lv vai 8989, tad atkārtoti jāsazinās pa tālruni 8989, lai norādītu izbraukuma nepieciešamību un precīzu adresi).
Ja pēc zvana ģimenes ārstam, ārsts apstiprina, ka veiks izbraukuma vakcināciju, tad visu tālāk organizē pats ģimenes ārsts. Vakcināciju šie ģimenes ārsti var uzsākt jau tagad, ņemot vērā esošo vakcinācijas rindu, vakcīnu pieejamību, iedzīvotāja pieteikumu un atrašanos prioritārajā vakcinējamo grupā.
Ja ģimenes ārsts informē, ka izbraukuma vakcināciju neveiks, tad ģimenes ārsta pienākums ir- vai nu sagatavot pacientu sarakstu, kuriem šāds atbalsts nepieciešams, un nodot to Nacionālam veselības dienestam, vai arī aicināt savu pacientu sazināties pa bezmaksas informatīvo tālruni 8989. Zvanot pa tālruni 8989, iedzīvotājam vai aprūpētājam būs jānorāda precīza adrese, kur vakcinējamā persona atrodas.
Šobrīd pieteikties izbraukuma vakcinācijai īpaši aicināti senioriem vecumā virs 70 gadiem. Tos, kas šī brīža prioritārās grupas ietvaros līdz 20.martam pieteiksies pa tālruni 8989 vai būs ģimenes ārstu iesūtītajos sarakstos, izbraukuma vakcinācija tiks nodrošināta jau aprīļa sākumā. Veselības ministrija regulāri atgādinās par pieteikšanās kārtību izbraukuma vakcinācijai un regulāri apkopos pieteikumus, lai veidotu vakcinācijas grafikus un par tiem informētu iedzīvotājus.
Pēc Nacionālā veselības dienesta apkopotās ģimenes ārstu aptaujas, 58% no tām praksēm, kuras noslēgušas vai plāno noslēgt līgumu par vakcināciju, ir gatavas vakcinēt savus pacientus, kuri nevar atstāt savu gultasvietu vai kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, viņu dzīvesvietās.
Vakcinācija dzīvesvietā tiks nodrošināta tikai gadījumos, kad ir tādi veselības traucējumi, kas liedz iespēju pamest dzīvesvietu un apmeklēt ārstniecības iestādi.
Informāciju sagatavoja Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs