Iedzīvotāju balsojumam nodoti 17 projekti, kas pretendē uz Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžetu, informēja pašvaldība.

Par projektiem var balsot no šodienas līdz 10. decembrim. Pašvaldība informē, ka Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžeta konkursam tika saņemts 21 projektu pieteikums, bet komisija apstiprināja 17 no tiem.

Projekti paredz aktivitāšu zonas pakāpenisku atjaunošanu esošajā Suntažu pagasta bērnu dārza rotaļu laukumā (indikatīvās izmaksas 2227 eiro), apgaismojuma izveidi bērnudārza "Strautiņš" āra rotaļu laukumos (9599 eiro), Lielvārdē, Ausekļa ielas galā pie Daugavas, labiekārtot atpūtas vietu (2519 eiro), Jumpravas pagasta izveidot atpūtas vietu pie estrādes (2360 eiro), Ķegumā izveidot brīvdabas skatuvi (5114 eiro), izveidot gaismas taku Ķeguma pludmalē (5090 eiro), būvēt jaunu volejbola laukuma Ķeguma pludmalē (5114 eiro) un labiekārtot transporta gaidīšanas vietu bērniem pie Ķeguma pamatskolas (5093 eiro).

Tāpat projektos piedāvāts Jumpravas estrādes teritoriju papildināt ar piknika vietām (indikatīvās izmaksas 2360 eiro), Madlienas pagastā atjaunot kāpnes un uzstādīt margas pie pašvaldības ēkas un veikala (1582 eiro), Lauberē, Ozolu ielā, uzbūvēt šūpoles (2372 eiro), Ogrē izveidot vides mākslas objekts "Ogre - dižkoku lielpilsēta" (10 200 eiro), Tīnūžu pagastā uzstādīt šūpoles (2708 eiro), Jumpravā papildināt sporta inventāru iedzīvotāju fiziskās sagatavotības un sportisko sasniegumu veicināšanai (2285 eiro), bet pie Tomes tautas nama plānots izveidot gaismas aleju (1986 eiro).

Ogrē, Meža prospektā, plānots ierīkot ietvi nokļūšanai uz Ogres centra pamatskolu, lai neietu pa Zvaigžņu ielas brauktuvi. Projekta indikatīvās izmaksas 5500 eiro. Savukārt droša gājēju ceļa uz Ogres Mūzikas un māksla skolu izbūves indikatīvās izmaksas plānotas 8500 eiro.

