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Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 14:19

Iedzīvotāju idejas pārtop darbos: daudzviet novadā pabeigti vairāki līdzdalības budžeta projekti

Ogresnovads.lv/OgreNet
Iedzīvotāju idejas pārtop darbos: daudzviet novadā pabeigti vairāki līdzdalības budžeta projekti
Foto: Ogresnovads.lv
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 14:19

Iedzīvotāju idejas pārtop darbos: daudzviet novadā pabeigti vairāki līdzdalības budžeta projekti

Ogresnovads.lv/OgreNet

Ogres novada pašvaldība, turpinot stiprināt iedzīvotāju iesaisti vietējās kopienas attīstībā, īstenojusi līdzdalības budžeta projektus, kurus paši novada iedzīvotāji ir izvirzījuši, atbalstījuši un par kuriem balsojuši. Šī gada pavasarī noslēgusies vairāku 2025. gadā apstiprināto projektu realizācija, tādējādi dažādās Ogres novada teritorijās, tostarp Suntažu pagastā, Lielvārdē un citur, tapuši jauni infrastruktūras un labiekārtojuma objekti, kā arī uzlabota drošība, pieejamība un aktīvas atpūtas iespējas, ziņo Ogres novada pašvaldība.


Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Līdzdalības budžeta projektu būtiskākā vērtība ir iedzīvotāju iespēja pašiem ietekmēt savas apkārtnes attīstību. Šie projekti nav tikai jauni infrastruktūras objekti vai labiekārtojuma elementi – tie ir konkrēti piemēri tam, kā vietējo kopienu iniciatīvas pārtop reālos darbos, kas uzlabo dzīves kvalitāti un stiprina piederības sajūtu savai vietai. Esmu gandarīts, ka projektu tematika ir daudzveidīga – no bērnu rotaļu laukumiem un atpūtas vietām līdz drošības un pieejamības uzlabojumiem, un tas tikai apliecina, ka iedzīvotāji ļoti labi pārzina savas teritorijas vajadzības un ir gatavi iesaistīties to risināšanā.”

Kā teikts pašvaldības mājaslapā, Suntažu pagastā īstenots projekts “Aktivitāšu zonas pakāpeniska atjaunošana esošajā Suntažu pagasta bērnudārza rotaļu laukumā”, kura ietvaros bērnudārza teritorijā uzstādīti jauni rotaļu elementi mazākajiem bērniem – tunelis, atsperu zirdziņš un skaitīkļi. Projekta mērķis bija papildināt un modernizēt esošo rotaļu vidi, radot bērniem drošu, attīstošu un vecumam atbilstošu vietu rotaļām un fiziskām aktivitātēm.

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Lauberes pagastā īstenots projekts “Šūpolēm būt!”, savukārt Tīnūžu pagastā Doles ielā pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām realizēts projekts “Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžeta projekts – šūpoļu iegāde un uzstādīšana”. Abos projektos izveidotas jaunas aktīvās atpūtas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot kopienas saliedētību un dzīves kvalitāti.

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Būtiski uzlabojumi veikti arī Lielvārdē, atpūtas vietā pie Daugavas, īstenojot projektu “Atpūtas vietas “Ausekļa pludmale” labiekārtošana”. Projekta laikā novērsti drošības riski, likvidējot bīstamu armatūru, uzstādīts soliņu komplekts un velostatīvs, kā arī atjaunots auto piekļuves ierobežojums. Rezultātā iedzīvotājiem un viesiem pieejama sakārtota, droša un pievilcīga atpūtas vieta dabas tuvumā.

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Īpaša uzmanība pievērsta arī bērnu drošībai un veselībai. Ogres pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” realizēts projekts “Apgaismojuma izveide PII “Strautiņš” āra rotaļu laukumos”. Iestādē izglītojas vairāk nekā 300 bērnu vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem. Projekta ietvaros izbūvētas sešas jaunas apgaismojuma laternas, kā arī visās sešās lapenēs uzstādīti LED gaismekļi ar kustību sensoriem. Tas ļaus bērniem arī tumšajā gada periodā droši un pilnvērtīgi izmantot āra rotaļu laukumus, pavadot vairāk laika svaigā gaisā, kas būtiski veicina gan fizisko, gan mentālo veselību.

Savukārt, lai uzlabotu vides pieejamību un drošību, Madlienas pagastā īstenots projekts “Kāpņu atjaunošana un margu uzstādīšana pie pašvaldības ēkas un veikala”. Projekta ietvaros demontētas nolietotās metāla sliedes, atjaunots kāpņu laukums, veikta plātņu atjaunošana un uzstādītas jaunas margas. Veiktie uzlabojumi būtiski atvieglo pārvietošanos senioriem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citiem iedzīvotājiem.

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Tā kā līdzdalības budžets ir nozīmīgs instruments, kas veicina sabiedrības aktivitāti, savstarpējo sadarbību un ilgtspējīgu novada attīstību, Ogres novada pašvaldība arī turpmāk attīstīs līdzdalības budžeta programmu, sniedzot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un veidot savu apkārtējo vidi atbilstoši vietējās kopienas vajadzībām. 

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