Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Līdzdalības budžeta projektu būtiskākā vērtība ir iedzīvotāju iespēja pašiem ietekmēt savas apkārtnes attīstību. Šie projekti nav tikai jauni infrastruktūras objekti vai labiekārtojuma elementi – tie ir konkrēti piemēri tam, kā vietējo kopienu iniciatīvas pārtop reālos darbos, kas uzlabo dzīves kvalitāti un stiprina piederības sajūtu savai vietai. Esmu gandarīts, ka projektu tematika ir daudzveidīga – no bērnu rotaļu laukumiem un atpūtas vietām līdz drošības un pieejamības uzlabojumiem, un tas tikai apliecina, ka iedzīvotāji ļoti labi pārzina savas teritorijas vajadzības un ir gatavi iesaistīties to risināšanā.”
Kā teikts pašvaldības mājaslapā, Suntažu pagastā īstenots projekts “Aktivitāšu zonas pakāpeniska atjaunošana esošajā Suntažu pagasta bērnudārza rotaļu laukumā”, kura ietvaros bērnudārza teritorijā uzstādīti jauni rotaļu elementi mazākajiem bērniem – tunelis, atsperu zirdziņš un skaitīkļi. Projekta mērķis bija papildināt un modernizēt esošo rotaļu vidi, radot bērniem drošu, attīstošu un vecumam atbilstošu vietu rotaļām un fiziskām aktivitātēm.
Lauberes pagastā īstenots projekts “Šūpolēm būt!”, savukārt Tīnūžu pagastā Doles ielā pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām realizēts projekts “Ogres novada pašvaldības līdzdalības budžeta projekts – šūpoļu iegāde un uzstādīšana”. Abos projektos izveidotas jaunas aktīvās atpūtas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot kopienas saliedētību un dzīves kvalitāti.