Iedzīvotāju iniciatīvas labākai dzīvošanai

Iedzīvotāju ieceru īstenošanai pašvaldība īsteno divas finansējuma programmas: «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» un «Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam», kas vairāk pazīstama ar abreviatūru R.A.D.I. Šā gada projekti pabeigti, un pagājušās nedēļas nogalē Tīnūžu Tautas namā notika svinīgā noslēguma ceremonija, kurā pulcējās aktīvie un darbīgie Ogres novada iedzīvotāji. Ar pašvaldības līdzfinansējumu viņi īstenojuši visdažādākos projektus kopīgam iedzīvotāju kopienas labumam.

Projektu konkursā «Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam» 60 000 eiro sadalīti 39 projektiem neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomās.

Projektu konkursā «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» finansējums šogad piešķirts kopumā 80 000 eiro apmērā 43 projektiem. Iedzīvotāji varēja pieteikt projektus, kas tiek īstenoti dzīves vides kvalitātes uzlabošanai.

Viens no tiem – brīnišķīgs projekts Ciemupē. Kā lai zina, ka dzīvo Ciemupē, kā zināt, ka esi iebraucis Ciemupē? Protams, ja kaut kur vidē redzams uzraksts C i e m u p e – vēsturiskās Ciemupes dzelzceļa stacijas dizainā. Turklāt arī tumsā, jo burti ir izgaismoti no iekšpuses. Idejas autori ir ciemupietis Jānis Siliņš un ciemupiete Dace Siliņa. Jānis stāsta, ka finiera burti, kas daudzās pašvaldībās tiek izvietoti, ātri nolietojas. Saule, lietus, sniegs tos deldē. Turpretim Ciemupē uzliktie metru augstie burti ir no alumīnija, organiskā stikla un no iekšpuses tie ir izgaismoti. Tumšā laikā – forši. Turklāt tos izgatavoja vietējais uzņēmums, kas arī svarīgi. Burtus var pārvietot. Pašlaik Ciemupes vārds atrodas miesta centrā pie krējumnīcas uz privātas zemes. Ja būs nepieciešamība vai vēlme, varēs pārvietot. Un pateicībā par paveikto vietējās kopienas ļaudīm sociālajā tīklā tiek teikts:

«Milzīgs PALDIES visiem projekta atbalstītājiem, kuri ticēja idejai un ziedoja līdzfinansējumu! Liels PALDIES «no debesīm nokritušiem» palīgiem burtu transportēšanā! Tikai kopā ir spēks, un mēs esam ceļa sākumā spēcīgas Ciemupes kopienas izveidē!» Ciemupes projekta kopējās izmaksas ir 3133,90 eiro, no tiem 2000 piešķīrusi pašvaldība. Pārējais – vietējo ļaužu ieguldījums.

Un tā – katrs no desmitiem īstenoto projektu ne vien izdaiļo un labiekārto vidi, bet arī stiprina vietējo ļaužu kopienu. Kaimiņi kļūst par labiem draugiem un savas vietas patriotiem. Kā projektu svinīgajā noslēguma ceremonijā atzina Ogres novada mērs Egils Helmanis, katrs no šiem projektiem apliecina mīlestību pret savu novadu un apkārtējiem cilvēkiem. Un ieguvēji no šiem projektiem ir visi – novads, pilsētas, pagasti, cilvēki, kas te dzīvo. «Paldies, kamēr jūs radīsiet, mūsu novads veidosies arvien skaistāks un labāks,» aktīvajiem iedzīvotājiem pateicās mērs.

Pasākumā tika sniegts ieskats par katrā projektā paveikto. To ieviesēji – iedzīvotāju grupas un organizācijas – saņēma apliecinājumus par projekta realizāciju. Veiksmīgāko projektu īstenotāji saņēma arī naudas balvas – kā sēklu nākamajām iecerēm. Lūk, pašvaldības apbalvotie:

* Visaugstāko novērtējumu – titulu «Gada projekts» un naudas balvu 300 eiro apmērā – ieguva Jumpravas iedzīvotāju grupas «Kopā varam!» projekts «Zaļā klase – mācībām un atpūtai un karoga masta nomaiņa Valdemāra pamatskolā».

* Naudas balva 200 eiro nominācijā «Oriģinalitāte» tika piešķirta Ķeipenes pensionāru biedrībai «Avotkreses» par projektu «Ķeipenes skaņu laipa».

* Nominācijā «Ilgtspējība» naudas balvu 200 eiro apmērā saņēma vēl viens Jumpravā realizēts projekts – «Piknika vietas ierīkošana pie Jumpravas peldvietas» (iedzīvotāju grupa «Zaļie pirkstiņi»).

* Diviem projektu īstenotājiem tika piešķirtas naudas balvas 150 eiro vērtībā – iedzīvotāju grupai «Lai top gaisma!» par projektu «Mūzikas un mākslas dārza apgaismojums» (nominācija «Harmoniskas vides veidošana») un iedzīvotāju grupai «Saulrieta tomieši» par projektu «Ugunskura vietas labiekārtošana Tomes sporta laukumā» (nominācija «Vietējās kopienas saliedēšanas vieta»).