Par noteikumu neievērošanu draud sods
Atbilstoši Ministra kabineta noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3 punktam mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus. Noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori un vietējās pašvaldības policija. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantu par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Ja tādi paši pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, var tikt uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 15 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 1400 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Tomēr, neskatoties uz noteikumos paredzēto administratīvo atbildību, liela daļa suņu turētāju pienākumu savākt sava suņa ekskrementus nepilda un noteikumu prasības ignorē.
Specializētas suņu ekskrementu savākšanas urnas
Lai suņu saimniekiem atvieglotu pastaigas ar dzīvniekiem, Ogres pilsētā ir uzstādītas specializētas suņu ekskrementu savākšanas urnas. Tās ir uzstādītas uz vairākām ielām pilsētā, atpūtas zonās, piemēram, Zilo kalnu dabas teritorijā, uz atjaunotā Daugavas aizsargdambja un citur, kā arī daudzdzīvokļu māju skvēros. Ir ņemti vērā gan iedzīvotāju ieteikumi, gan biežāk izmantotie mājdzīvnieku pastaigu maršruti. Drīzumā tiks uzstādītas vairākas jaunas atkritumu tvertnes mājdzīvnieku izkārnījumu savākšanai. Par šādu urnu uzstādīšanu un iztukšošanu atbild SIA “Ogres namsaimnieks”.
Lai gan cilvēki ik gadu kļūst apzinīgāki, liela daļa cilvēku mājdzīvnieku ekskrementus savāc tikai tad, ja atrodas pie māju logiem vai tuvumā ir citi cilvēki. PVD pārstāvji norāda, ka suņu īpašniekiem nevajadzētu vieglprātīgi izturēties pret savu pienākumu, jo pamestie izkārnījumi ir gan neglīti, gan arī bīstami veselībai. Suņa fekālijas nokļūst augsnē un rada vides piesārņojumu, ar tajās esošajiem helmintiem (tārpiem, piemēram, cērmēm, lenteņiem, spalīšiem, to oliņām) var invadēties (aplipt) citi dzīvnieki un arī cilvēki. Neattārpotā sunī mītošais apaļtārps spēj saražot desmitiem tūkstošu oliņu dienā, kas ar suņa izkārnījumiem nonāk apkārtējā vidē. Ja izkārnījumi netiek savākti, oliņas paliek ārējā vidē un pastāv turpmākās invadēšanās risks.
Pašvaldība aicina būt atbildīgiem; tikai tad, ja visi godprātīgi pildīsim savus pienākumus, varēsim uzturēt pilsētā tīru un sakoptu vidi, kas priecēs arī mūs pašus.
Pašvaldība arī atgādina par mājdzīvnieku īpašnieku pienākumu reģistrēt savus mīluļus Lauksaimniecības datu centrā šeit: