Gastrobāra “Melnā kamene” konditorejas gardumu kārba:
-Rokām darinātas medus piparkūkas
-Bezē cepumiņi ar cukura perlītēm
-Ziemassvētku biezpiena kliņģerīši
-Smilšu cepumi ar mandelēm
Iegādes iespējas: Dāvanu komplektus un dāvanu kartes var iegādāties gastrobārā “Melnā Kamene”, Tīnūžu ielā 1, Ogre; www.melnakamene.lv
Ražotnes “Manas garšas” garšvielu komplekti
Četras stikla kolbiņas melnā kartona kastītē. Komplektā ietilpst četri populāri un klientu iecienīti garšvielu maisījumi izskatīgās un praktiskās stikla kolbiņās.
Četras stikla kolbiņas lina maisiņā. Komplektā ietilpst četri dažādi un aromātiski garšvielu un sāls maisījumi glītās stikla kolbiņās.
Iegādes iespējas: Veikalā Akmeņu ielā 45, Ogrē; www.manasgarsas.lv
Biedrības “Sniega suņi” dāvanu karte braucienam kamanu suņu pajūgā
Iespēja iegādāties arī suņu vilnas dziju un suņu vilnas izstrādājumus - zeķes, cimdus (dūraiņus, pirkstaiņus un puspirkstaiņus).
Iegādes iespējas: ; t. 26532851. Sīkāka informācija: www.sniegasuni.lv
Burgeru restorāna “Ostreet” dāvanu karte
“Ostreet” piedāvā izvēlēties dāvanu kartes summu. Arī EUR 5 dāvanu karte būs vērtīga dāvana, jo par šādu summu burgernīcā “Ostreet” neviens ar tukšu vēderu nepaliks.
Iegādes iespējas: Dāvanu kartes var pasūtīt pa tālr. 24333094 un saņemt tajā pašā dienā, Brīvības ielā 22, Ogrē.
Ķeipenes piparkūkas
Piparkūku mākslas darbi - gardas piparkūkas ar glazūru no dabīgām ogu un augļu sulām. Gardās piparkūkas veidotas jebkurai gaumei - gan lielajiem, gan mazajiem.
Iegādes iespējas: Ražotnes veikaliņā - "Kalnāji", Akas iela, Ķeipene; t. 22002115.
Dāvanu karte “Oranžērijas Bekuciems” telpu nomai
Oranžērijas Bekuciems dāvanu karte – lieliska dāvana sievai, vīram, mammai, tētim, omītei, opītim, kolēģim, klientam un visiem citiem mīļajiem Ziemassvētkos! Dāvanas pievienotā vērtība būs kopīgi, skaisti nosvinēti svētki, atkal satikšanās un laimes pilnas atmiņas.
Iegādes iespējas: Dāvanu karti var iegādāties, rakstot uz vai zvanot uz 26898993.
Lielvārdes “Linu mājas” Ziemassvētku galdauti un lina izstrādājumi
Mūsdienīga un demokrātiska interpretācija iecienītajam lina mājas tekstilam – galdautiem, galda celiņiem un salvetēm, gultasveļai, virtuves dvieļiem un priekšautiem, pirts piederumiem, halātiem, kā arī apģērbam.
Iegādes iespējas: Veikalā Krasta ielā 86, Rīgā; t. 25735071, 26461991; .
SIA “Māris & Co” cepumi un piparkūku riekstiņi
Iegādes iespējas: Kafejnīcā “Panna” Ausekļa ielā 14a, Lielvārdē, būvmateriālu veikalā “Mājai Dārzam” Parka ielā 6, Lielvārdē, veikalā “Lats” Jumpravā, veikalā “Lats” Dzelmēs, kā arī zvanot pa tālr.: 29240879
Sarmītes Kauliņas dabīgās kosmētikas komplekti
Dabīgās kosmētikas komplekti sievietēm, kā arī īpaši izstrādāta kosmētikas līnija vīriešiem “Manful Cosmetics”. Dabiski aromāti, lielisks sastāvs un precīzi izstrādāta receptūra.
Iegādes iespējas: Skolas ielā 10, Lielvārdē; ; t. 29246720; www.skaromterapija.lv
Vīna darītava “Lauskis” upeņu un aroniju karstvīns
Karstvīns, kas gatavots no upeņu un aroniju vīna, pievienojot karstvīna garšvielas.
Iegādes iespējas: www.lauskissidrs.lv; vīna darītavā “Lauski”, Lēdmanes pagasts, Ogres novads
Beķerejas “Bricēni” dāvanu komplekts
Dāvana sastāv no Bricēnu medus iesala piparkūku mīklas, Lauvas tējas, dedzinātā cukura kraukšķīgajām piparkūkām un medus citās garšās medus dzērveņu sīrupa dzēriena, ko uzkarsējot iegūst karsto dzērienu. Dāvanas saturu iespējams mainīt.
Iegādes iespējas: beķerejā “Bricēni” Skolas ielā 10, Lielvārdē; pasūtot pa tālruni 25202091 vai rakstot Facebook @bricenimaize
Viesu nama “Saules” dāvanu komplekts
-Pašu audzēto lavandu skrubis (sastāvā tikai dabīgas sastāvdaļas, sāls, vīnogu kauliņu eļļa, maltās lavandas, lavandu ziedi) <290g
-Pašu audzētas lavandas, grieztas, fasētas maisiņos (izmantojams gan kā tēja, gan kā smaržmaisiņš)
-Divu veidu vannas bumbas ar kokoseļļu un ogu aromātu (iekrāso ūdeni lillā vai maigi rozā krāsā), 2*135g
Iespēja iegādāties arī atsevišķus produktus un sakomplektēt dāvanu pēc saviem ieskatiem.
Iegādes iespējas: “Saules”, Birzgales pagasts, Ogres novads; zvanot t. 20005798; rakstot Facebook @saulesviesunams vai uz e-pastu . Iespējams saņemt arī caur pakomātu.
Biedrības “Dzīvais māls” māla izstrādājumi
Biedrība “Dzīvais māls” darina dažādus māla izstrādājumus uz pasūtījuma. Pieejami arī gatavi izstrādājumi ierobežotā daudzumā.
Iegādes iespējas: t. 29321337 (Aina); facebook @dzivaismals
“Un:Te candles” SVECES
Tiem, kuriem grūti izvēlēties no daudzajām krāsām un formām, ir sagatavoti glīti iesaiņoti dāvanu komplekti. Gan dzīvespriecīgās krāsās, gan arī klasiski nopietnākās noskaņās. Bet, ja vēlies pats sakomplektēt savu krāsu komplektiņu, tad to vari izdarīt veikaliņā.
Iegādes iespējas: veikalā Celtnieku ielā 1D, Ķegumā, (darba laiks: P.-P. 10:00-17:00); Facebook “Un:Te candles” vai zvanot pa tālruni 22011989 (Linda).
Ikšķiles “Brīvais veikals” žāvētu augļu un riekstu komplekts
Ikšķiles “Brīvajā veikalā” vari pats sagatavot savu bioloģiski audzētu žāvētu augļu un riekstu izlasi vai iegādāties kādu jau gatavu burku. Piedāvājumā arī 6 veidu bioloģisku izejvielu piparkūku mīkla no griķu, kviešu, rudzu miltiem, kā arī citas dāvanas.
Iegādes iespējas: veikalā Rīgas ielā 175, Ikšķilē (darba laiks: P.-P. 12:00-18:00).
“Turkalnes muižas klēts” dāvanu karte
Turkalnes muižas klēts senatnīgajos mūros tiek piedāvātas alus un sidra degustācijas, kas papildinātas ar gardām uzkodām. Telpas piemērotas svinībām, kā arī semināru un konferenču norisei. Muižas ēdienkarte ir īsts pavārmākslas šedevrs, tā vienmēr tiek individuāli pielāgota viesu vēlmēm. Turkalnes muižas klēts piedāvā dāvanu karti degustācijām vai produkcijai (vīns, alus, sidrs).
Iegādes iespējas: ; t. 26355554; Sīkāka informācija: www.turkalnesmuiza.lv
Sidra darītavas "Mr.Plūme" ziemas dzērieni
Baudi ziemu ar vietējiem dzērieniem! Upeņu-ābolu karstvīns vai ābolu karstsidrs uzburs īsto ziemas garšu! Pasūti šeit: www.shop.mrplume.lv Interneta veikalā iespējams pasūtīt arī visus “Mr.Plūme sidra darītavas” sidrus, kā arī upeņu vai raberberu vīnu un stipros dzērienus.
Iegādes iespējas: www.shop.mrplume.lv
"Riekstotavas" dāvanu komplekti
Riekstotavā iespējams iegādāties bioloģiski sertificētus riekstus, žāvētas ogas, augļus un dažādus citus gardumus. Izvēlies dāvanu komplektus no jau esošajiem: https://veikals.riekstotaji.lv/e-veikals, vai izmanto iespēju sakomplektēt jebkurus citus produktus pēc tavām iespējām un vēlmēm.
Iegādes iespējas: veikals.riekstotaji.lv; degustācijas, produktu iepazīšana klātienē: katru ceturtdienu plkst.15.00-19.00. Svētku laikā (no 13. līdz 30. decembrim katru darba dienu plkst. 15.00-19.00) Tīnūžu šoseja 7, Ikšķile (netālu no kafejnīcas "Dainas").
“M.Pūres beķerajas” gardumi
Beķerejā atvērts neliels dāvanu tirdziņš. Šeit var iegādāties ne tikai beķerejā ceptos gardumus, bet arī Ziemassvētku dāvaniņas - amatnieku darinājumus un dāvanu komplektus.
Iegādes iespējas: Brīvības iela 21, Ogre
Ogres novada ražotāju un amatnieku darinājumi
Suntažos, pie ražotnes “Dabas dimanti” atvērts Ziemassvētku veikaliņš, kura piedāvājumā ir saldumi un veselīgi našķi, tortes un kūciņas, dzērieni, tēja un sīrupi, rotaļlietas, adījumi un Ziemassvētku dekori, rotaslietas, apsveikuma kartiņas un dāvanu komplekti un citas sirsnīgas lietiņas no Ogres novada ražotājiem un amatniekiem.
Iegādes iespējas: “Pasts”, Suntaži, Ogres novads Darba laiks: S. - Sv. 11.00 – 19.00, pārējā laikā – pēc pieprasījuma.
Informāciju apkopoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs