Aizvadītais, 2020.gads, bija pozitīvu pārmaiņu laiks Lielvārdes poliklīnikas un Jumpravas doktorāta ēkās. Lielvārdē, Raiņa ielā 5, atrodas septiņas ārstu privātprakses, turpretī Jumpravas doktorāta ēkā jau vairāk kā 20 gadus savu praksi vada ģimenes ārste Gunta Tīcmane. Abās ēkās vērā ņemami remontdarbi nebija veikti jau gadiem – Jumpravas doktorāts tika uzbūvēts 1979. gadā un ne reizi nebija veikta atjaunošana, taču šobrīd ēka ir atjaunota gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Savukārt, Lielvārdes poliklīnikas ēkā renovētās telpās turpina strādāt ģimenes ārstu Roberta Šmita un Dzintras Troskas prakšu darbinieki. Tāpat arī jaunajās telpās Lielvārdē, Raiņa ielā 5, ievākušies Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbinieki, kas līdz šim strādājuši Lielvārdes novada pašvaldības ēkā. Plānots, ka šogad Lielvārdes poliklīnikas ēkā remontdarbi turpināsies – Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) ir iesniegts un apstiprināts vēl viens projekts par infrastruktūras uzlabošanu – šoreiz Lielvārdes poliklīnikas A. Kauliņas un I. Rancānes ārstu praksēs.
Ar Lielvārdes novada pašvaldības, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), kā arī valsts budžeta finansiālu atbalstu, Lielvārdes poliklīnikā aizvadītajā gadā atjaunotas telpas, kur ikdienu pavada ģimenes ārstu Roberta Šmita un Dzintras Troskas prakšu personāls un pacienti. Šeit jau vairāk kā 10 gadus nebija notikuši remontdarbi, taču tagad veikti neskaitāmi uzlabojumi. Ir pārplānotas telpas, atjaunoti koridori, veikts inženierkomunikāciju remonts, tāpat arī iegādātas jaunas mēbeles.
Tāpat viena no ēkām, kas projektu ietvaros piedzīvojusi pārmaiņas 2020.gadā, ir Jumpravas pagasta doktorāts. Tas tika celts tālajā 1979.gadā un kopš tā laika šeit nebija veikti vērienīgi atjaunošanas darbi. Tā, piemēram, Jumpravas doktorāta ēkā bija krietni bojātas ārējās sienas, kā arī pašas telpas bija aukstas, jo māja nebija siltināta. Tāpēc 2020.gadā, veiksmīgas projekta realizēšanas rezultātā, tika atjaunots ēkas karkass, nodrošināts siltinājums, kā arī atjaunotas vairākas iekštelpas – tualetes pacientiem un personālam, kā arī garderobe un koridors, kā rezultātā šeit nu ir siltas, mājīgas un gaišas telpas, kur saņemt ģimenes ārsta sniegtos pakalpojumus. Visilgāk Jumpravas doktorātā savu praksi vada ģimenes ārste Gunta Tīcmane: “Mana ģimenes ārsta prakse Jumpravas doktorātā ir bijusi jau no 1995.gada un aizvadītajā gadā piedzīvotās pārmaiņas nav pielīdzināmas agrākajām. Kopš šeit strādāju, ar Eiropas struktūrfondu finansiālu atbalstu esam uzturējuši mūsu prakses telpas, veicot kosmētisko remontu. Arī tas, protams, ir būtiski, taču telpas, kurās strādājām, bija savu laiku krietni nokalpojušas – ziemā šeit bija auksti un pacienti, kuri atnāca uz ārsta apskati, sala uzgaidāmajā telpā, kur termometra stabiņš sasniedza vien 12 grādus. Telpa bija apkurināta, taču māja nebija nosiltināta un nebija uzstādīts vējtveris, tāpēc siltums, par kuru maksājām, vienkārši aizplūda. Šobrīd tas ir izdarīts, un, lai gan vēl turpinās iekšējie remontdarbi, jau varu teikt, ka apmeklētāji, nākot uz ēku, pamana un novērtē tās piedzīvotās pārmaiņas. Un pēc remontdarbu noslēgšanās gan lielajiem, gan mazajiem pacientiem būs pieejamas ģimenes ārsta praksei atbilstošas telpas,” par paveikto saka Jumpravas pagasta ģimenes ārste G. Tīcmane.
“Ārsta profesijas vērtība ir neizmērojama – šie cilvēki dienu dienā ir mums līdzās, palīdz mums, sniedzot savas zināšanas, lai uzlabotu mūsu veselību. Tā kā novadā vajadzību ir ļoti daudz, pašvaldība rūpīgi seko līdzi Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaistīšanas iespējām. Ārsta galvenā misija ir palīdzēt cilvēkiem, taču mūsu rīcībā ir vajadzīgie resursi un zināšanas, lai sagatavotu un īstenotu dažādus projektus. Mēs esam gandarīti par rezultātu, jo jau šobrīd ne tikai ārsti, bet arī to pacienti, var doties uz ārstniecības iestādēm mūsu novadā, kur telpas ir siltas, tīras, gaišas un apstākļi – atbilstoši. Abās ēkās finansējums piesaistīts un būvdarbi veikti gan pateicoties vairākiem Eiropas fondu projektiem, gan arī pašvaldības līdzfinansējumam,” saka Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja Santa Ločmele. “Vēl viens veiksmīgs projekta piemērs, kas vainagojies skaistā rezultātā Jumpravas doktorātā un Lielvārdes poliklīnikā, ir deinstitucionalizācijas infrastruktūras uzlabošanas projekts. Tā ietvaros 2020.gadā Lielvārdes poliklīnikas ēkā tika izveidots jauns Sociālās rehabilitācijas centrs (kabinets) bērniem. Tika veikta telpas renovācija, kā arī nodrošināts nepieciešamais aprīkojums, lai telpa būtu mājīga un daudzfunkcionāla pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un jau 2021.gada pavasarī centrs tiks atklāts un būs pieejams projekta ietvaros noteiktajai mērķauditorijai. Šeit ar bērniem darbosies gan fizioterapeits, gan ergoterapeits, gan arī būs iespēja apmeklēt sensoro sajūtu istabu, kur mazie apmeklētāji varēs atpūsties un uzsmelt pozitīvas emocijas,” par paveikto stāsta S. Ločmele, vienlaikus norādot, ka arī Jumpravas pagasta doktorātā tiks nodrošināta pakalpojumu sniegšana deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Vēl šobrīd Jumpravas doktorāta ēkā notiek iekštelpu remonts, taču pēc 2021.gada maija, kad paredzēta darbu noslēgšanās, būs uzsākta aprīkojuma iegāde un tiks organizētas specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.