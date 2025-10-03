Ieguvēji ir sievietes vai kādi citi, un vai konvencijas mūžs Latvijā nesagaidīs divus gadus?

"Šodien Saeima izskatīja un atbalstīja Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai. Stambulas konvencija ir starptautiskais līgums pret vardarbību. Šis dokuments, protams, nav nekāda panaceja. Arī Latvijai būs jāturpina darbs. Šis lēmums ir ļoti svarīgs, jo Latvijai ir jāizvēlas, kur tā grib būt," tā sabiedrību 2023. gada 30. novembrī informēja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Uztrauc tiesību atņemšana audzināt tradicionāli
Šomēness diskusijas, kur Latvija grib vai negrib būt, ko konvencija veicina vai tieši apdraud atjaunojās ar jaunu sparu. Pēc partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ierosinājuma un ar koalīcijas partijas "Zaļo un zemnieku savienības" pārsteidzošo balsojumu likumprojekts par Latvijas izstāšanos tika nodots izskatīšanai komisijā. Medijos un sociālajos tīklos vērojama jau pirms pāris gadiem notikusī viedokļu sadursme. Vieni uzstāj, ka bez konvencijas ratifikācijas vardarbība atgriezīsies ar divtik lielu spēku un īpaši sievietes tiks apdraudētas dažādā vardarbībā ģimenē, tikmēr otri norāda uz bažām par to, ka vardarbība sapkarošanas aizsegā notiek Latvijai nepieņemama sociālās dzimtes ieviešana un tradicoionālo vērtību nostumšana malā.
LPV deputāts Mārcis Jencītis sociālā tīklā Facebook apliecina, ka arī izgājis ārā pie šodienas piketētājiem, bet ne lai pievienotos protestam, bet vēl vairāk izskaidrotu partijas LPV nostāju un rosināto izstāšanos no konvencijas. "Sociālās dzimtes atbalstītāji sapulcējušies pie Saeimas, lai demonizētu tradicionālo ģimeņu atbalstītājus, kuri ir pret Stambulas konvenciju un kreiso ideoloģiju. Pasākuma galvenie atbalstītāji ir NVO un liberālās politiskās partijas. Pēc mūsu iniciatīvas notiek izstāšanās no Stambulas konvencijas," tā M.Jencītis.
Viņu visvairāk satrauc, ka konvencijas būtība esot sociālā dzimte un centieni ieviest šo jēdzienu skolās, un tas nozīmējot "atņemt tiesības man un tev audzināt bērnus pēc savas tradicionālās pārliecības".
Plānots, ka Saeimas komisija jautājumu skatīs trešdien, 8. oktobrī, un pēc tam to skatīs Saeimā divos lasījumos.
LPV cits politiķis Sandris Točs uzskata, ka Latvijas izglītības sistēmā nekad nav bijusi viela, kas veicina vardarbību pret sievieti. "Tādas nav arī Latvijas tradicionālajā audzināšanā, ne tautasdziesmās, ne tradicionālās latviešu ğimenes morālē un ētikā. Tādēļ Stambulas konvencija ir bezjēdzīga - jo vardarbība ir sodāma saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu, bet tradicionālā sabiedrības morāle neveicina vardarbību." Viņš uzsver, ka "ar Stambulas konvenciju tiek ieviestas sociālās dzimuma lomas, kas Latvijas sabiedrībai ir svešs un nepieņemams koncepts, vēl jo vairāk tā ieviešanai visu līmeņu izglītībā."
NVO aicina deputātus atbalstīt izstāšanos
Šodien ar publisku aicinājumu deputātiem klajā nāca arī biedrība "Asociācija Ģimene", aicinot atbalstīt rīcību, kas vērsta uz Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Kā viens no līdz šim konstatētajiem trūkumiem esot - nepietiekams vardarbības problēmas risinājums. "Konvencija fokusējas uz vardarbību pret sievietēm, ignorējot vardarbību pret vīriešiem un zēniem, kā arī cēloņus, piemēram, alkoholisms, narkomānija vai pornogrāfija utt. Tā neparedz kompleksus, praktiski pielietojamus risinājumus, lai vardarbību samazinātu," pauž asociācija. Tiek uzsvērts arī, ka notiek negatīva ietekme uz izglītību un bērnu audzināšanu.
"Konvencija paredz dzimumu līdztiesības mācību programmas skolās, kas var radīt psiholoģisku spiedienu uz zēniem un pasliktināt viņu izglītības sasniegumus. Tā vietā jāstiprina ģimenes modeli, kur tēvs ir aizstāvis un gādnieks, kas veicina bērnu veselīgu attīstību un agresijas socializēšanu."
Asociācija pauž, ka tā un arī Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir vienisprātis - vardarbība ģimenē ir jārisina ar konkrētiem, praktiskiem pasākumiem, nevis ar ideoloģiskiem dokumentiem. Latvijas sabiedrībai nepieciešama vienota pieeja vardarbības novēršanai, kas saglabā tradīcijas, ģimenes vērtības un bērnu drošību.
Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns norāda, ka šajās diskusijās par Stambulas konvenciju ir viens liels pārpratums. "Kristieši un tā saucamie konservatīvie ir PAR to, lai vardarbība pret sievietēm mazinātos. Taču, lai to īstenotu, nav nepieciešams dokuments, kas "it kā" garantētu, ka tas notiks. Vardarbības mazināšanu var veicināt arī bez ratificētas konvencijas, un tas ir jādara. Bažas rodas par to, ka aiz saukļa "mazināsim vardarbību pret sievietēm" tiek īstenotas arī citas darbības, kas ir pretrunā ar kristiešu pārliecību. Tas, ka kādā no Eiropas valstīm tā ir ratificēta, vēl nenozīmē, ka vardarbība strauji samazinājusies. Taču mēs labi zinām, kādas noteiktu ideoloģiju virzītas tiesības šajās valstīs ir paplašinājušās. Vai beigās nesanāk tā, ka ieguvēji ir nevis sievietes, bet kādi citi?"
Meliem īsas kājas?
Kamēr tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere min kādu piemēru, kā Stambulas konvencija reāli glābj dzīvības, viņai iebilst AS deputāte Linda Matisone. "Sieviete ilgstoši cietusi no laulātā vardarbības un draudiem nogalināt viņu. Pateicoties konvencijai, Latvijā ieviesta elektroniskā uzraudzība. Tas garantē to, ka viņa ir drošībā un varmāka netuvosies," tā I.Lībiņa-Egnere.
Tam iebilst deputāte L.Matisone atgādinot, ka 2023. gadā APVIENOTAIS SARAKSTS piedāvāja budžetā iekļaut līdzekļus elektronisko aproču iegādei varmākām. "Es personīgi par to informēju raidījuma “Kas notiek Latvijā?” tiešajā ēterā. Koalīcija nobalsoja PRET šo priekšlikumu! Tagad Tieslietu ministre stāsta, ka tas esot pateicoties Stambulas konvencijai… Spriediet nu paši, kuram taisnība. Bet joprojām aktuāls vecais labais teiciens- “MELIEM ĪSAS KĀJAS”"
Tikmēr šīs dienas piketa organizatori nemainīgi norāda, ka "Izstāšanās no konvencijas būtu pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām un demokrātijas principiem, vājinot drošību un sabiedrības vienotību. Latvijas vieta ir būt aktīvai starptautiskās demokrātiskās kopienas daļai, aizsargājot visneaizsargātākos."