Ielīgosim Ķegumā!
22. jūnijā
Plkst. 19:00 pie Ķeguma dienas centra ieklausies Ķeguma Tautas nama bērnu vokālās studijas skanīgajās balsīs.
Plkst. 19:30 Ķeguma pludmalē dziedi līdzi Ķeguma ģitārstudijai.
Plkst. 20:00 pie Ķeguma Tautas nama raitā solī ielīgos VPDK “Kadiķis”
Sīkāka informācija – www.kegumanovads.lv vai zvanot uz tālr. 22010300 (Dace Māliņa).
Apmeklējot svētku pasākumus, lūdzam ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus - OBLIGĀTI jāievēro fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.Ja ir COVID-19 slimības simptomi, PALIEC MĀJĀS, neapdraudot citus.