Laimīgie uzvarētāji ir:
Valts- balvā saņem ZS “Ogu dārzs” ievārījumu un “Rembates šokolādes” trifeļu izlasi (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 11.martā);
Ilze D- balvā saņem ZS “Ogu dārzs” ievārījumu un “Rembates šokolādes” trifeļu izlasi (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 20.martā);
Elīna – balvā saņem veikala “O Bodnīca” dāvanu karti (adrese: Ķeguma pr.2a, Kegums), (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 13.martā);
Mārīte – balvā saņem veikala “O Bodnīca” dāvanu karti (adrese:Ķeguma pr.2a, Ķegums), (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 28.martā).
!Laimīgos uzvarētājus informēsim arī privāti, nosūtot informāciju uz e-pastiem, kurus norādījāt spēles aplikācijā pie rezultātu iesniegšanas!!!
Savu laimīgo balvu vari saņemt pie Birzgales pagasta muzeja “Rūķi” vadītājas, Parka ielā 2, Birzgalē no 06.aprīļa. Tālrunis saziņai – 29321492.
Paldies visiem par piedalīšanos šajā apkaimes spēlē!