Noskaidroti apkaimes spēles “Iepazīsti Birzgales pagastu ziemā” uzvarētāji.
Laika posmā no 1. līdz 31.aprīlim, ikviens varēja piedalīties apkaimes spēlē “Iepazīsti Birzgales pagastu ziemā”, izmantojot aplikāciju “Actionbound”. Spēles mērķis bija iepazīstināt ar Birzgales pagastu, kā vienu no Ķeguma novada pagastiem un neatņemamu novada sastāvdaļu, kurā ir ko apskatīt un ieraudzīt. Kopumā spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 28 komandas. 1.aprīlī tika veikta balvu izloze, kur starp visiem dalībniekiem, kas piedalījās, pēc nejaušības principa izlozējām 4 pārsteiguma balvas, ko sarūpēja mūsu vietējie uzņēmēji ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu.

Laimīgie uzvarētāji ir:
Valts- balvā saņem ZS “Ogu dārzs” ievārījumu un “Rembates šokolādes” trifeļu izlasi (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 11.martā);
Ilze D- balvā saņem ZS “Ogu dārzs” ievārījumu un “Rembates šokolādes” trifeļu izlasi (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 20.martā);
Elīna – balvā saņem veikala “O Bodnīca” dāvanu karti (adrese: Ķeguma pr.2a, Kegums), (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 13.martā);
Mārīte – balvā saņem veikala “O Bodnīca” dāvanu karti (adrese:Ķeguma pr.2a, Ķegums), (spēlē piedalījās un rezultātus iesūtīja 28.martā).

!Laimīgos uzvarētājus informēsim arī privāti, nosūtot informāciju uz e-pastiem, kurus norādījāt spēles aplikācijā pie rezultātu iesniegšanas!!!

Savu laimīgo balvu vari saņemt pie Birzgales pagasta muzeja “Rūķi” vadītājas, Parka ielā 2, Birzgalē no 06.aprīļa. Tālrunis saziņai – 29321492.

Paldies visiem par piedalīšanos šajā apkaimes spēlē!

