Kontūrās iezīmētie maršrutu garumi ir dažādi, tādēļ savējo noteikti izdosies atrast ikkatram. Lielvārdes un tās apkārtnes iedzīvotājiem pieejams maršruts www.konturumekletajs.lv šī gada skaitļa "2021" kontūrā 4.2 kilometru garumā.
Kontūru Meklētājs ir platforma, kur atradīsi populāras kontūras Latvijas pilsētas ielās.
Pamācība, kā visērtāk iziet kontūras maršrutu:
Ielādē Strava aplikāciju: GooglePlay I AppStore
Gatavi maršruti tiek publicēti Kontūru Meklētājs Strava kontā.
Lai apskatītu visas publicētās kontūras vienuviet, dodies uz šo profilu un paskrullē zemāk, līdz redzi sadaļu “Routes". Lai piekļūtu kontūras maršrutam, ir nepieciešams savs Strava konts, bet, ja nevēlies aktivitātes laikā izmantot Strava, ir iespējams arī izmantot citas skriešanas aplikācijas, ko tālāk rakstā paskaidrosim.
-Ja vēlies uzsākt maršrutu uz telefona:
1. Katrā mūsu ierakstā atradīsi attiecīgo saiti uz maršrutu Strava platformā.
2. Spied uz saites un tu nonāksi Strava aplikācijā.
3. Kad vēlies uzsākt maršrutu, spied “Use Route”.
4. Sāc kustību un seko līdzi kontūrai. Atceries, ka aplikācija norādes nedod.
-Ja vēlies lietot citu aplikāciju (šie soļi ir jāpilda datorā):
1. Dodies uz izvēlēto maršrutu Strava aplikācijā, spiežot uz saites bildes aprakstā.
2. Spied “Export GPX” un tiks lejupielādēts maršruta fails.
3. Importē šo failu citā aplikācijā.
Bildēs ŠEIT paraugs, kā izpildīt šos soļus, kā arī paraugs, kā importēt GPX failu Garmin platformā.
Piezīme: Strava abonements NAV nepieciešams, lai lietotu šo funkcionalitāti.
Atrodi, izskrien un izmanto mirkļbirku #KontūruMeklētājs ! Vairāk informācijas šeit: