Ceturtdiena, 09.10.2025 15:32
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:32
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 9. maijs, 2021 00:01

Iepazīsti www.konturumekletajs.lv Lielvārdes kartē iezīmēto maršrutu "2021" 4.2 kilometru garumā

lielvarde.lv
Iepazīsti www.konturumekletajs.lv Lielvārdes kartē iezīmēto maršrutu "2021" 4.2 kilometru garumā
Svētdiena, 9. maijs, 2021 00:01

Iepazīsti www.konturumekletajs.lv Lielvārdes kartē iezīmēto maršrutu "2021" 4.2 kilometru garumā

lielvarde.lv

Pienākot siltākam laikam, pievēršam vairāk uzmanības, kā dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šobrīd Latvijā atpazīstamību gūst platforma "www.konturumekletajs.lv", kurā redzamas Latvijas pilsētu kartēs iezīmētas kontūras.

Kontūrās iezīmētie maršrutu garumi ir dažādi, tādēļ savējo noteikti izdosies atrast ikkatram. Lielvārdes un tās apkārtnes iedzīvotājiem pieejams maršruts www.konturumekletajs.lv šī gada skaitļa "2021" kontūrā 4.2 kilometru garumā.

Kontūru Meklētājs ir platforma, kur atradīsi populāras kontūras Latvijas pilsētas ielās.

Pamācība, kā visērtāk iziet kontūras maršrutu:

Ielādē Strava aplikāciju: GooglePlay I AppStore
Gatavi maršruti tiek publicēti Kontūru Meklētājs Strava kontā.


Lai apskatītu visas publicētās kontūras vienuviet, dodies uz šo profilu un paskrullē zemāk, līdz redzi sadaļu “Routes". Lai piekļūtu kontūras maršrutam, ir nepieciešams savs Strava konts, bet, ja nevēlies aktivitātes laikā izmantot Strava, ir iespējams arī izmantot citas skriešanas aplikācijas, ko tālāk rakstā paskaidrosim.


-Ja vēlies uzsākt maršrutu uz telefona:
1. Katrā mūsu ierakstā atradīsi attiecīgo saiti uz maršrutu Strava platformā.
2. Spied uz saites un tu nonāksi Strava aplikācijā.
3. Kad vēlies uzsākt maršrutu, spied “Use Route”.
4. Sāc kustību un seko līdzi kontūrai. Atceries, ka aplikācija norādes nedod.


-Ja vēlies lietot citu aplikāciju (šie soļi ir jāpilda datorā):
1. Dodies uz izvēlēto maršrutu Strava aplikācijā, spiežot uz saites bildes aprakstā.
2. Spied “Export GPX” un tiks lejupielādēts maršruta fails.
3. Importē šo failu citā aplikācijā.


Bildēs ŠEIT paraugs, kā izpildīt šos soļus, kā arī paraugs, kā importēt GPX failu Garmin platformā.
Piezīme: Strava abonements NAV nepieciešams, lai lietotu šo funkcionalitāti.


Atrodi, izskrien un izmanto mirkļbirku #KontūruMeklētājs ! Vairāk informācijas šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?