Jau ziņots, ka otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem. Vēlāk paziņojumu saņēma arī Valmieras novadā.