Otrdiena, 19. maijs, 2026 14:13

Iepriekš novērotais drons vairs neatrodas Latvijas gaisa telpā; lielākajā valsts daļā apdarudējums ir noslēdzies

Leta/OgreNet
Latvijas gaisa telpā otrdien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons, un patlaban tas vairs neatrodas valsts gaisa telpā, šodien žurnālistiem sacīja Krīzes vadības centra (KVC) vadītājs Arvis Zīle.
Lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet divos Latgales novados tas vēl ir spēkā, aģentūra LETA uzzināja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).

Jau ziņots, ka otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.

Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.

Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem. Vēlāk paziņojumu saņēma arī Valmieras novadā.

