Trešdiena, 17. marts, 2021 10:31

Ierīkos papildu luksoforu Kalna prospekta un šosejas A6 krustojumā

Ierīkos papildu luksoforu Kalna prospekta un šosejas A6 krustojumā
Ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu skaitu, Ogres novada pašvaldība ir uzsākusi autoceļa A6 (Rīga – Daugavpils) un Kalna prospekta krustojuma aprīkošanu ar papildu signālu – sarkanā krusta signāls uz melna fona, kas atradīsies vis luksofora ar trīs pamatkrāsām, lai būtu iespējams veikt drošāku kreisā pagrieziena manevru no autoceļa A6 (Rīga – Daugavpils) uz Kalna prospektu.

Sarkanais krustiņš pret autovadītāju nozīmēs to, ka pretim braucošajiem autotransportlīdzekļiem degs sarkanais aizliedzošais signāls.

Ogres novada pašvaldība 2021. gada 5. martā nosedza līgumu "Par papildu luksofora uzstādīšana Kalna prospekta un šosejas A6 krustojumā, Ogrē", līguma izpildes termiņš 2021.gada 2021. gada 30.marts.
Tuvākajā laikā ir paredzēts veikt norobežojošo barjeru pirmās sekcijas demontāžu, lai uzlabotu krustojuma pārredzamāku.
Ogres novada pašvaldība atgādina, ka ceļu satiksmes kreisā pagrieziena manevrs ir visbīstamākais manevrs un vienmēr jāpārliecinās par satiksmes drošību.
