Sarkanais krustiņš pret autovadītāju nozīmēs to, ka pretim braucošajiem autotransportlīdzekļiem degs sarkanais aizliedzošais signāls.
Ogres novada pašvaldība 2021. gada 5. martā nosedza līgumu "Par papildu luksofora uzstādīšana Kalna prospekta un šosejas A6 krustojumā, Ogrē", līguma izpildes termiņš 2021.gada 2021. gada 30.marts.
Tuvākajā laikā ir paredzēts veikt norobežojošo barjeru pirmās sekcijas demontāžu, lai uzlabotu krustojuma pārredzamāku.
Ogres novada pašvaldība atgādina, ka ceļu satiksmes kreisā pagrieziena manevrs ir visbīstamākais manevrs un vienmēr jāpārliecinās par satiksmes drošību.