LVC skaidro, ka valsts autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, tostarp minētie noteikumi neietver prasību veikt grants seguma ceļu atputekļošanas pasākumus.
Tādējādi grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, LVC katru gadu veic šos darbus ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām.
Posmus, kuros tiek veikta atputekļošana, nosaka pēc vairākiem kritērijiem. Atputekļošanu veic pie apdzīvotām ēkām, apdzīvotajās vietās, pie dzīvojamo ēku grupām, izglītības, veselības un labklājības iestādēm, sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī pie ražotnēm, kuras darbojas.
Minētajās vietās veic atputekļošanu, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no tām, gada vidējā satiksmes intensitāte ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka, kravas transporta intensitāte no 20 automašīnām diennaktī vai lielāka, bet atputekļošanas zonas robežas ir 50 metri pirms un pēc objekta.
LVC vērš uzmanību, ka atputekļošana ar kalcija hlorīdu ir īslaicīgs risinājums putēšanas novēršanai. Dzīvojot grants ceļa tuvumā, ir jārēķinās, ka tas put, tāpēc ir ieteicams veidot blīvus apstādījumus, kas var samazināt putekļu daudzumu konkrētajā vietā.
Vienlaikus, veidojot apstādījumus, ir jāievēro normatīvu prasības, tādēļ pirms apstādījumu ierīkošanas ieteicams konsultēties ar LVC reģionālo nodaļu speciālistiem.
Vasaras uzturēšanas darbi plānoti atbilstoši finansējumam, kas palicis pēc ziemas sezonas. Darbi tiek veikti prioritārā secībā un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Kopumā valsts autoceļu tīklā ir aptuveni 10 000 kilometru grants autoceļu.