Katrs dalībnieks pēc sava skrējiena, iesūta noskrietos kilometrus organizatoriem, lai varētu apkopot un kopīgi saskaitīt cik kilometri noskrieti.
Katrs dalībnieks pēc skrējiena saņems piemiņas balvas, kā arī tiks izlozētas sponsoru balvas.
Aicinām iepazīties ar pasākuma nolikumu un aizpildīt pieteikuma anketu.
Dalībnieki tiek aicināti parūpēties par savu veselību un piemērotu apģērbu laikapstākļiem.
Dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka dalībnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testa rezultātu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.