Ceturtdiena, 09.10.2025 22:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:08
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 27. decembris, 2022 11:05

Ieskrien Jaunajā gadā!

kegumanovads.lv
Ieskrien Jaunajā gadā!
Pirmdiena, 27. decembris, 2022 11:05

Ieskrien Jaunajā gadā!

kegumanovads.lv

1. janvārī no plkst. 12.00 līdz 15.00 dodies Jaunā gada skrējienā “Iesāc sportojot, turpini sportojot”. Skrējiena sākuma punkts ir Ķeguma parkā pie uzraksta „ĶEGUMS” no plkst. 12.00. Katrs dalībnieks skrien savu iespēju robežās, bet ne mazāk par 1 kilometru.

Katrs dalībnieks pēc sava skrējiena, iesūta noskrietos kilometrus organizatoriem, lai varētu apkopot un kopīgi saskaitīt cik kilometri noskrieti.

Katrs dalībnieks pēc skrējiena saņems piemiņas balvas, kā arī tiks izlozētas sponsoru balvas.

Aicinām iepazīties ar pasākuma nolikumu un aizpildīt pieteikuma anketu.

Dalībnieki tiek aicināti parūpēties par savu veselību un piemērotu apģērbu laikapstākļiem.

Dalībniekiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka dalībnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testa rezultātu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?