Otrdiena, 12.05.2026 13:19
Ina, Ināra, Inārs, Valija
Otrdiena, 12. maijs, 2026 12:24

Iesniegta sūdzība iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ogrē

LETA
Foto: "Liepājas autobusu parks",
Iesniegta sūdzība iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ogres maršrutu tīklā, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Sūdzību iesniegusi AS "Cata". Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Kā liecina iepirkuma noslēguma ziņojums, iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu ar autobusiem Ogres maršrutu tīklā bija saņemts piecu pretendentu piedāvājums. UAB "Transrevis" piedāvājums tika noraidīts, jo neatbilda iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Izvērtējot "Cata", SIA "Hansabuss Latvia", AS "Liepājas autobusu parka" un UAB "Vlasava" piedāvājumus, augstāko punktu skaitu ieguva "Liepājas autobusu parks", proti, 89,04 punktus, savukārt "Cata" saņēma 75,36 punktus. Pārējo pretendentu piedāvājums saņēma zemāku vērtējumu.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas "Liepājas autobusu parkam", kas izvērtējumā ieguva augstāko punktu skaitu, liecina iepirkuma noslēguma ziņojums.

"Liepājas autobusu parka" apgrozījums 2024. gadā bija 18,44 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 32,3% - līdz 1,961 miljonam eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.

Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 878 417 eiro. "Liepājas autobusu parka" kapitālā 60,12% pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm, savukārt 34,85% akciju īpašniece ir Liepājas pašvaldība.

