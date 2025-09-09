Otrdiena, 09.09.2025 13:57
Iespēja amatniekiem un mājražotājiem pieteikties Rudens tirgum Lielvārdē

Iespēja amatniekiem un mājražotājiem pieteikties Rudens tirgum Lielvārdē
Foto: Ogres novads
Iespēja amatniekiem un mājražotājiem pieteikties Rudens tirgum Lielvārdē

Ogres novada pašvaldība aicina pieteikties amatniekus un mājražotājus Rudens tirgum Lielvārdē, kas norisināsies 2025. gada 5. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 14.00 Lielvārdē, Lāčplēša laukumā.

Pieteikšanās līdz 24. septembrim (ieskaitot).

Cenrādis: https://www.ogresnovads.lv/lv/ielu-tirdznieciba

Pieteikuma anketa: https://forms.gle/douciXieqxo4xrZH9

