Iespēja amatniekiem un mājražotājiem pieteikties Rudens tirgum Lielvārdē

Pieteikšanās līdz 24. septembrim (ieskaitot).
Cenrādis: https://www.ogresnovads.lv/lv/ielu-tirdznieciba
Pieteikuma anketa: https://forms.gle/douciXieqxo4xrZH9
Ogres novada pašvaldība aicina pieteikties amatniekus un mājražotājus Rudens tirgum Lielvārdē, kas norisināsies 2025. gada 5. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 14.00 Lielvārdē, Lāčplēša laukumā.
Pieteikšanās līdz 24. septembrim (ieskaitot).
Cenrādis: https://www.ogresnovads.lv/lv/ielu-tirdznieciba
Pieteikuma anketa: https://forms.gle/douciXieqxo4xrZH9