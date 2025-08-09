Sestdiena, 09.08.2025 22:48
Genoveva, Madara
Sestdiena, 09.08.2025 22:48
Genoveva, Madara
Piektdiena, 8. augusts, 2025 15:45

Iespēja apmeklēt talku – informatīvo semināru invazīvo sugu izplatības ierobežošanai

ogresnovads.lv
Iespēja apmeklēt talku – informatīvo semināru invazīvo sugu izplatības ierobežošanai
Foto: Ogres novads
Piektdiena, 8. augusts, 2025 15:45

Iespēja apmeklēt talku – informatīvo semināru invazīvo sugu izplatības ierobežošanai

ogresnovads.lv

Projekta “Invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu organizācijas plāna izstrāde 2026.-2030. gadam Ogres novadā” ietvaros Ogres novada pašvaldība aicina piedalīties informatīvajā seminārā – talkā invazīvo sugu ierobežošanai.

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” eksperti sniegs informāciju un praktiski prezentēs invazīvo sugu ierobežošanas metodes.

Talka notiks 2025. gada 13. augustā plkst. 15.00 pie Ogres velotrases ar izciļņiem (pump-track) J. Čakstes prospektā, Ogrē. Invazīvo sugu izplatību iespējams ierobežot līdzdarbojoties – valsts, pašvaldības un vietējo kopienu līmenī. Esiet laipni aicināti uzzināt informāciju, apgūt jaunas iemaņas un talkot!

Projektu atbalsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds 100% apmērā 58 498,- EUR.

Trošu tilta starp Meņģeles un Mazozolu pagastu būvdarbi tuvojas noslēgumam

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.