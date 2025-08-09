Iespēja apmeklēt talku – informatīvo semināru invazīvo sugu izplatības ierobežošanai

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” eksperti sniegs informāciju un praktiski prezentēs invazīvo sugu ierobežošanas metodes.
Talka notiks 2025. gada 13. augustā plkst. 15.00 pie Ogres velotrases ar izciļņiem (pump-track) J. Čakstes prospektā, Ogrē. Invazīvo sugu izplatību iespējams ierobežot līdzdarbojoties – valsts, pašvaldības un vietējo kopienu līmenī. Esiet laipni aicināti uzzināt informāciju, apgūt jaunas iemaņas un talkot!
Projektu atbalsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds 100% apmērā 58 498,- EUR.