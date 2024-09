Iespēja balsot par šā gada simpātiskāko energoefektīvāko ēku, tostarp par ēkām Ikšķilē un Ogrē

Konkursa tīmekļa vietnē publicēta informācija par visām šā gada konkursam pieteiktajām ēkām. Ēka, par kuru nobalsos visvairāk iedzīvotāju, saņems konkursa Simpātiju balvu. Balsot aicinām konkursa tīmekļa vietnē: https://energoefektivakaeka.lv/2024-gads/balsosana/ Par savu simpātiju ir iespēja balsot vienu reizi dienā no vienas IP adreses.

Jau 14. gadu Ekonomikas ministrijas kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” izsludināts ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024” aicinājām iesniegt līdz š.g. 18. jūnijam . Šogad konkursā kopumā tika saņemti 43 ēku pieteikumi . Vasaras laikā konkursa žūrija izvērtējusi visus iesniegtos pieteikumus, kā arī veikusi konkursa otrajai kārtai izvirzīto ēku vērtēšanu klātienē. Šobrīd tiek apkopoti konkursa rezultāti, lai pieņemtu lēmumu par šā gada konkursa energoefektīvākām ēkām. Konkursa laureātu apbalvošana notiks š.g. 19. septembrī.

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Būvniecības valsts kontroles biroju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, AS “Sadales tīkls”, Elektrum Energoefektivitātes centru, Lauku atbalsta dienestu, Rīgas enerģētikas aģentūru, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Minerālvates ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, kā arī SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.