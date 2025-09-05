Piektdiena, 05.09.2025 14:03
Iespēja izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā

Iespēja izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā

SIA "Getliņi Eko" aicina izteikt viedokli par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ogres novada iedzīvotāju viedokli par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti, sadzīves atkritumu šķirošanas paradumiem, pieejamo infrastruktūru, kā arī izpratni un attieksmi pret aprites ekonomikas principiem Ogres novadā, norāda SIA "Getliņi Eko".

Aptaujas aptuvenais aizpildīšanas laiks ir 15 minūtes. To līdz 17. septembrim var aizpildīt, nospiežot ŠEIT.

Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā un vispārinātā veidā, lai palīdzētu pašvaldībai un iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Aptauju īsteno pētījumu uzņēmums SIA “RAIT Custom Research Baltic” pēc SIA "Getliņi Eko" pasūtījuma.

