Vai Tev patīk pavadīt brīvo laiku pie ūdeņiem? Vai Tev ir svarīgs Latvijas ezeru, upju un jūras stāvoklis? Vai esi kādreiz pamanījis aizaugušas ūdenstilpes vai ūdens ziedēšanu? Kā Tev šķiet – kāds ir upju un ezeru ekoloģiskais stāvoklis Latvijā?
Aptauja pieejama šeit:
Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems apmēram 10 minūtes. Katra atbilde būs nozīmīgs ieguldījums pētniecībā un ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas veicināšanā, norāda veidotāji.
Aptauja tiek veikta starptautiska projekta CREATE ietvaros. Tās mērķis ir izprast sabiedrības zināšanas un novērojumus par ūdeņu kvalitāti Latvijā, kā arī uzzināt viedokļus par dažādiem risinājumiem stāvokļa uzlabošanai.