Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) norāda, ka bērnu fiziskā veselība, attieksme pret sportu un emocionālā labklājība lielā mērā veidojas sporta skolotāja vadībā. Konkurss "Gada sporta skolotājs", pēc politiķes teiktā, ir iespēja novērtēt pedagogu ieguldījumu un izcelt viņu darbu sabiedrības acīs.
"Sporta skolotājs ir cilvēks, kurš ne tikai māca fiziskās aktivitātes, bet arī iedvesmo būt aktīviem, drosmīgiem un noturīgiem," pauž Melbārde.
Pieteikumus līdz 14. novembrim var iesniegt valsts vai pašvaldības dibinātās vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes direktors vai direktora vietnieks mācību darbā, kā arī paši sporta skolotāji.
Pretendentus vērtēs IZM Sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs, Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Teorētisko studiju priekšmetu docētāja Alda Gulbe un sporta teorijas eksperts Uldis Ciematnieks un IZM Komunikācijas nodaļas vecākais konsultants Ivars Jakovels.
Konkursa uzvarētāju paziņos "Trīs Zvaigžņu balva sportā 2025" apbalvošanas ceremonijā 2026. gada 7. janvārī.
Pagājušajā gadā balvu saņēma Jūrmalas Aspazijas pamatskolas sporta skolotājs Artūrs Annuškāns.