Vidzemes inovāciju balva godina uzņēmējus, kuri ar jauniem, ilgtspējīgiem un sociāli atbildīgiem risinājumiem sniedz būtisku ieguldījumu reģiona ekonomiskajā izaugsmē, sabiedrības labklājībā un Vidzemes kā inovatīva un konkurētspējīga reģiona tēla stiprināšanā, iedvesmojot arī citus uzņēmumus un organizācijas. Vienlaikus tiek izcelts arī pētniecības, zināšanu un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju ieguldījums inovāciju attīstībā un sadarbības veicināšanā.
Uzņēmējiem balvas tiks piešķirtas trīs kategorijās:
- Inovācija – par jaunu vai būtiski attīstītu produktu, pakalpojumu vai iekšējo procesu efektivizēšanu;
- Ilgtspēja – par mērķtiecīgiem ieguldījumiem ilgtspējīgā uzņēmuma attīstībā, apvienojot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus;
- Sociālā atbildība – par pozitīvas sociālās ietekmes radīšanu un sociālās uzņēmējdarbības principu ievērošanu.
Papildus tam žūrija piešķirs specbalvu vienai vai vairākām organizācijām – pašvaldībām, pētniecības un zināšanu organizācijām, valsts un nevalstiskām institūcijām – par nozīmīgu darbu inovāciju ieviešanā vai atbalstā uzņēmējdarbības attīstībai.
Pretendentus konkursam var izvirzīt ikviens – gan privātpersonas, gan organizācijas, uzņēmumi un pašvaldības. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2026. gada 25. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē:
- Uzņēmumu pieteikšanai Vidzemes inovāciju balvas kategorijām (Inovācija, Ilgtspēja, Sociālā atbildība): https://ej.uz/u37q
- Organizāciju pieteikšanai Vidzemes inovāciju balvas specbalvai: https://ej.uz/ctx6
Konkursa pieteikumus izvērtēs Vidzemes plānošanas reģiona apstiprināta žūrijas komisija, kas noteiks uzvarētājus katrā kategorijā. Balvas saņēmēji iegūs ne tikai atzinību, bet arī tiesības izmantot Vidzemes inovāciju balvas zīmi savā komunikācijā un mārketinga materiālos.
Apbalvojumam var pieteikt uzņēmumus un pašvaldības no šādiem Vidzemes reģiona novadiem: Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras un Valkas.