Iespēja pieteikties Vītolu fonda stipendijām

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi mācību olimpiādēs. Lai pieteiktos, nepieciešams sagatavot dokumentus un aizpildīt pieteikuma anketu , kas pieejama Vītolu fonda mājaslapā: www.vitolufonds.lv, sadaļā “Stipendiju iespējas”.

"Pateicoties vairāk nekā 350 ziedotāju dāsnumam no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas, Vītolu fonds jau vairāk nekā 20 gadus spēj palīdzēt talantīgiem studentiem. Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 834 jaunieši. Stipendijas lielumu nosaka ziedotājs un tā tiek izmaksāta 10 mēnešus no 1. septembra līdz 30. jūnijam," norāda "Vītola fonds" pārstāve.

Kopš Vītolu fonda dibināšanas 2002. gadā stipendijas ir saņēmuši vairāk nekā 5300 studenti. Daudzi no viņiem pēc studiju pabeigšanas ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, turpinot fonda vadmotīvu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Elektroniskās anketas aizpildīšanas termiņš: 01.02.2025.–01.03.2025. Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz e-pastu .