Iespēja saņemt Ogres pašvaldības atbalstu ēdināšanas apmaksai

- izglītojamie, kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
- izglītojamie, kuriem noteikta invaliditāte, ja izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
- izglītojamie, kuru ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
- izglītojamais ir ārpusģimenes aprūpē, pamatojoties uz Ogres novada bāriņtiesas lēmumu.
Ja izglītojamais apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi:
- Pabalsts 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas tiek piešķirts, ja izglītojamajam noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss vai izglītojamais ir ārpusģimenes aprūpē.
- Pabalsts 50% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas tiek piešķirts, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam.
Ja izglītojamais apmeklē pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādi, ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts, ja:
- izglītojamajam noteikta invaliditāte;
- izglītojamā mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
- izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;
- izglītojamais ir ārpusģimenes aprūpē.
Izglītojamie, kuri atbilst minētajiem kritērijiem un apmeklē izglītības iestādi Ogres novadā, ēdināšanas pabalsts ir 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas, bet, ja apmeklē izglītības iestādi ārpus Ogres novada administratīvās teritorijas, pabalsta apmērs ir 60,00 euro mēnesī.
Ja izglītojamais ir ārpusģimenes aprūpē un apmeklē profesionālās izglītības iestādi, ēdināšanas pabalsta apmērs ir 60,00 euro mēnesī.
Ēdināšanas pabalstu nepiešķir, ja ēdināšanas pakalpojumu jau apmaksā valsts, pašvaldība vai cita novada pašvaldība, citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, kā arī, ja apgūst izglītības programmu ārpus izglītības iestādes – neklātienē, tālmācībā, pašizglītībā vai ģimenē.
Informācija par pabalsta saņemšanas kārtību un iesnieguma veidlapa pieejama šeit: https://latvija.gov.lv/Services/12685
Ja ģimenē ir vairāki bērni, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu, vienā iesniegumā norāda visus bērnus, kuriem ēdināšanas pabalsts tiek lūgts (pabalstu nav nepieciešams pieprasīt izglītojamajiem, kuri šajā mācību gadā apmeklēs 1.–4. klasi, jo šai mērķa grupai ēdināšanas pakalpojumu jau finansē no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem).
Iesniegumus par ēdināšanas pabalstu var iesniegt jau tagad – tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā, atbilstoši dzīvesvietai, elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: vai izmantojot vietni latvija.gov.lv
Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālr. +37165055196, +37165044899, mob. t. 20365099, mob. t. 20376330.