Saistībā ar būvdarbiem mainīsies atsevišķu vilcienu atiešanas un pienākšanas laiki Jelgavas un Aizkraukles līnijās, taču visi reisi tiks saglabāti. Ogres novada iedzīvotāji, kuri ikdienā izmanto Aizkraukles līniju, aicināti savlaicīgi iepazīties ar aktuālo kustības sarakstu un ieplānot papildu laiku braucieniem.
Vivi aicina pasažierus regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai savā tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē, jo kustības grafiks var mainīties atkarībā no būvdarbu norises, satiksmes vai laikapstākļiem.