Karjeras izglītības pasākumus - tiešsaistes ekskursijas uzņēmumos - organizē Jauniešu biznesa un karjeras izglītības veidotājs, biedrība Junior Achievement Latvia (JA Latvia). Karjeras izglītības programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes jau skolas laikā apzināt savas intereses, darba prioritātes un darba perspektīvas, apmeklējot un iepazīstot uzņēmumus, iestādes, kuri nākotnē varētu piedāvāt jauniešiem darba vietu un karjeras iespējas.
Projektā var piedalīties arī ikviena Ogres novada pašvaldības teritorijā esošā iestāde, uzņēmums, sniedzot jauniešiem iespēju iepazīt organizācijas darba specifiku, ikdienu, tādā veidā palīdzot jauniešiem pieņemt lēmumu par izglītības un profesijas izvēli nākotnē. Sīkāku informāciju par tiešsaistes ekskursijām uzņēmumos var uzzināt, zvanot Ogres novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājai Laurai Priedītei pa tālruni 65047794.
Iestādes un uzņēmumi savu dalību projektā var pieteikt mājaslapā www.enudiena.lv sadaļā Mācību ekskursijas.Tā ir iespēja visa mācību gada garumā, izņemot Ēnu dienas nedēļu, piedāvāt mācību ekskursijas pamatizglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības skolēniem un audzēkņiem un izglītības iestādēm.
Uzņēmumu online mācību ekskursijās var piedalīties skolēnu grupa, kuru ekskursijai piesaka izglītības iestādes pārstāvis, norādot mācību ekskursiju mērķi un citus tehniskos jautājumus saistītus ar ekskursijas norisi. Sākot ar marta mēnesi, skolu pārstāvji no ekskursiju vietām varēs izvēlēties sev vēlamo, piedāvājot darba devējam ekskursijas datumu un norādot mērķi.
Lai uzzinātu vairāk, kas ir jaunā mācību ekskursiju sadaļa enudiena.lv, kā pieteikt ekskursiju, kas tiek sagaidīts no uzņēmumiem, organizējot ekskursijas un kā norisinās skolu pieteikšanās ekskursijām, aicinām noskatīties vebināra ierakstu par tiešsaistes mācību ekskursijām.
Iestādes un uzņēmumi var piedāvāt tiešsaistes mācību ekskursijas
Tradicionāli katru gadu februārī skolēniem ir iespēja piedalīties Ēnu dienā, apmeklējot uzņēmumus un izzinot jaunas profesijas, taču šogad, ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumus, klātienes tikšanās notikt nevar. Tieši tādēļ izveidota jauna iniciatīva – mācību ekskursiju platforma, kurā iestādes un uzņēmumi var ļaut jauniešiem ielūkoties organizāciju ikdienas darbā.