Ieteikumi mājdzīvnieku drošībai salūta laikā

Ieteikumi mājdzīvnieku drošībai salūta laikā

Uguņošanas laikā nodrošiniet savam mājdzīvniekam drošību atrodoties iekštelpās, sarūpējiet graužamos gardumus uzmanības novēršanai, kā arī pēc iespējas klusākas telpas. Pārliecinieties, ka jūsu mājas ir drošas un no tām nebūs iespējams aizbēgt. Svarīgi, lai dzīvniekam ir mikročips un tas ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē.

Kā palīdzēt mājdzīvniekam saglabāt mieru uguņošanas laikā
1. Nodrošiniet dzīvnieka atrašanos iekštelpās: nervozāku mājdzīvnieku drošākā vieta ir telpās, kur viņi nevar izbēgt. Turklāt varat ieslēgt televizoru uz nelielu skaļumu, lai slāpētu uguņošanas ierīču skaņu.

2. Pārbaudiet mājas drošību: pārliecinieties, vai jūsu mājas ir drošas mājdzīvniekiem – visām durvīm, vārtiem un logiem jābūt aizvērtiem un aizslēgtiem, kā arī aizkariem jābūt ciet, lai mazinātu tuvumā esošo uguņošanas ierīču radīto gaismu un troksni.

3. Izprotiet sava mājdzīvnieka ķermeņa valodu: nervozi suņi elso, nolaiž ausis un astes, laiza lūpas un ir redzami acu baltumi – turpretī kaķi pieplaks tuvu zemei, atglaudīs ausis atpakaļ un uzpūtīs kažoku.

4. Aktivitātes dienas laikā: izejiet garākās pastaigās, nogurdiniet kaķi vai suni spēlējoties, lai vakarā būtu mazāk enerģijas, kas varētu pāraugt satraukumā.

5. Nodrošiniet slēptuves: kaķiem īpaši patīk slēpties kaut kur klusā un drošā vietā, tāpēc ļaujiet viņiem to darīt un nekad nevelciet nervozu mājdzīvnieku ārā no slēptuves.

6. Pārliecinieties, ka mājdzīvnieks ir čipēts un mikročips reģistrēts: ja jūsu mājdzīvnieks pazudīs, mikročipa un reģistrācijas informācija ir visdrošākais veids kā nodrošināt, ka jūsu mīlulis tiks atrasts un atgriezts saimnieku rokās.

7. Esiet mierīgs: dzīvnieki sajūt pat vissmalkākās cilvēku uzvedības izmaiņas, tāpēc palieciet mierīgi, pacietīgi un atbalstoši.

8. Novērsiet sava mājdzīvnieka uzmanību: piedāvājiet mājdzīvniekam graužamos gardumus vai nu pirms uguņošanas, uguņošanas laikā vai pēc tās, lai nomierinātu satrauktos mīluļus.

