Viens no darba kārtības jautājumiem bija Ogres novada pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka ievēlēšana.
Kā ziņoja līdzšinējā izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, 2021. gada 28. jūnijā tikās visu apvienojamo novadu izpilddirektori un izpilddirektoru vietnieki, lai vienotos par kārtību, kādā izvirzīt savu kandidatūru izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amatam jaunizveidotajā Ogres novadā. Pretendentiem, kuri vēlējās pieteikt savu kandidatūru, bija jāiesniedz savs dzīves un darba gājums (CV), tādā veidā izrādot vēlmi turpināt darbu šajā amatā.
Uz izpilddirektora amatu tika saņemti CV no Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektores Ingas Reķes un Ogres novada pašvaldības izpilddirektora Pētera Špakovska. Arī deputāts Dainis Širovs sēdes laikā izvirzīja P. Špakovska kandidatūru, novērtējot viņa profesionālo un prasmīgo darbu daudzu gadu garumā. Deputāti atbalstīja D. Širova ierosinājumu izpilddirektora amatā ievēlēt līdzšinējo Ogres novada pašvaldības izpilddirektoru P. Špakovski. Par P. Špakovska ievēlēšanu izpilddirektora amatā nobalsoja 21 deputāts, savukārt par līdzšinējo Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektori Ingu Reķi nobalsoja 2 deputāti.
Izpilddirektora vietnieka amatam tika saņemti CV no Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Līgas Zariņas un Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales. Deputāte Dace Kļaviņa izpilddirektora vietnieces amatam izvirzīja Danas Bārbales kandidatūru, uzsverot viņas profesionalitāti, pārliecinošās zināšanas un pieredzi. Deputāti vienbalsīgi atbalstīja D. Kļaviņas priekšlikumu. D. Bārbale saņēma visas 23 deputātu balsis.