Lai vasaras brīvlaikā Ogres novada pašvaldības izglītojamajiem sniegtu iespēju iegūt papildu ienākumus un apgūt jaunas zināšanas, darba prasmes un pieredzi, Ogres novada pašvaldības Izglītības jautājumu komitejas sēdē 24. martā deputāti izskatīja jautājumu par kārtību, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasarā.

Šobrīd bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās spēkā ir atšķirīgi noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, tādēļ ir nepieciešams izveidot vienotu kārtību, kas būtu piemērojama visā novada teritorijā.

Jaunais noteikumu projekts nosaka nodarbinātības vasaras brīvlaikā organizēšanas, līdzfinansēšanas principus un  nodarbinātības līgumu slēgšanas kārtību Ogres novada pašvaldības bērniem un jauniešiem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, bet nav vecāki par 20 gadiem, un kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs un deklarēti Ogres novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi paredz, ka skolēnu nodarbinātību organizē Ogres novada Izglītības pārvalde.

Izglītības pārvalde nodarbinātības organizēšanai izveidos atsevišķu komisiju, kas sagatavos informāciju un aicinājumu darba devējiem iesaistīties izglītojamo  nodarbinātībā, izvērtēs darba devēju pieteikumus, tāpat sagatavos informāciju par iespējamajām darba vietām un pieteikšanās kārtību skolēnu dalībai nodarbinātībā. Informācija par pieteikšanos tiks izsludināta pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.

Izglītojamo nodarbinātība tiks finansēta no darba devēja līdzekļiem un pašvaldības budžetā šim mērķim ieplānotā līdzfinansējuma.

Pašvaldība slēdz līgumu ar darba devēju, kurā pašvaldība apņemas izmaksāt darba devējam pašvaldības līdzfinansējumu – nodarbinātā skolēna algu 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas vai no aprēķinātās algas par minimālo stundas tarifa likmi.

Izglītības komitejas deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, virzot to apstiprināšanai domes sēdē, kas notiks 31. martā.

