Saistošo noteikumu projekts “Par atbalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” sagatavots, izvērtējot bijušās Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 20.jūnijā pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 10/2019 “Par pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem” un bijušā Ķeguma novada pašvaldības domes 2016.gada 2.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.17/2016 “Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem”. Tas nosaka atbalsta apmēru mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem, tā pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu.
Vairāki pozitīvi piemēri Ogrē
Kā komiteju sēdē informēja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, bijušajā Ogres novada pašvaldībā no 2019.gada 20.jūnija pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums pabalstu piešķiršanai mājokļa ārējas vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem vienā budžeta gadā bija līdz 15 000 eiro ar PVN, savukārt pēc grozījumu pieņemšanas 2020. gada 15. oktobrī - 18 150 eiro ar PVN.
Līdz šim atbalsts ārējās vides pielāgošanai piešķirts mājokļiem Meža prospektā 4a un Tīnūžu ielā 11, Ogrē. Tīnūžu ielā uzstādīti divi diagonālie pacēlāji (viens uzstādīts starp stāviem ar iespēju nokļūt no dzīvokļa līdz liftam un atpakaļ, bet otrs no ēkas ārpuses ar iespēju izkļūt un iekļūt ēkā). Būtiski, ka šajā mājā dzīvo vairāki iedzīvotāji ar kustību traucējumiem, kuriem šobrīd ir būtiski uzlabojusies dzīves kvalitāte.
Šogad noslēgts līgums par pacēlāja ierīkošanu Mālkalnes prospektā 16, Ogrē, šobrīd notiek visi nepieciešamie sagatavošanas darbi. Iedzīvotāji tiek aicināti vērsties pēc palīdzības; Ogres novada mājokļa ārējās vides pielāgošanas komisijas komanda ir gatava sniegt palīdzību nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā, lai varētu izpildīt saistošo noteikumu prasības.
Jaunā kārtība atbalsta saņemšanai apvienotajā novadā
Saistošo noteikumu projekts paredz, ka atbalstu ir tiesības saņemt Ogres novadā deklarētai personai ar kustību traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, vai bērnam ar invaliditāti.
Pašvaldības finansējums atbalstu piešķiršanai 2021.gadā ir 20 150 eiro. Sākot ar 2022.gadu kopējais pašvaldības finansējums atbalstu piešķiršanai kārtējam kalendāram gadam tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas kārtējam saimnieciskajam gadam. Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienai personai, ir līdz 6 000 eiro.
Atbalstu piešķir, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli, ja tiek ievēroti šādi kritēriji:
-mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā uz rakstveidā noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas;
-mājoklis atrodas ēkas pirmajā stāvā vai, ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, ēkā ir ierīkots lifts, ko var izmantot persona ar kustību traucējumiem;
-dzīvokļa īpašnieks vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks, ja atbalsta pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, ir devis rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības domes izveidota Mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija.
Ja mājokļa ārējās vides pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz šajos noteikumos noteikto atbalsta maksimālo apmēru, komisija var lemt par finansējuma palielināšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, taču ņemot vērā budžetā paredzētā finansējuma atlikumu un atbalsta saņēmēju reģistrā reģistrēto personu vajadzības. Ja mājokļa ārējās vides pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz atbalsta maksimālo apmēru un komisija nav palielinājusi atbalsta apmēru, persona var saņemt atbalstu, veicot līdzmaksājumu, tajā skaitā, piesaistot ziedojumus.
Pacēlājs vai panduss ir pašvaldības īpašums, kas tiek nodots bezatlīdzības lietošanā pabalsta saņēmējam kā pašvaldības kustamā manta, līdz brīdim, kamēr pabalsta saņēmējs ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Ogres novadā.
Atbalsta saņemšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona pašvaldībā iesniedz: iesniegumu par atbalsta piešķiršanu, norādot vēlamo mājokļa ārējās vides pielāgojuma veidu; ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos ratiņkrēslā; mājokļa lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, nepieciešamības gadījumā uzrādot oriģinālu, ja persona vai tās ģimenes loceklis nav mājokļa īpašnieks; mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks; ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, kā arī personas apliecinājumu, ka mājoklim nav parādsaistības.
Pašvaldības atbalsta apjoms ietver būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksu, kas nepieciešami mājokļa ārējās vides pielāgošanai, un reģistrēta būvkomersanta veikto mājokļa ārējās vides pielāgošanas būvdarbu apmaksu.
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu. Tas tika virzīts apstiprināšanai domes sēdē 23. septembrī.