Nepilnu puskilometru garajā posmā ir izbūvēti ūdens un kanalizācijas tīkli, siltumtrase, vājstrāvas tīkli un elektrotīkli, ierīkotas atbalstsienas,kā arī uzklāti 8,3 tūkstoši kvadrātmetru asfalta un ieklāti aptuveni 4 tūkstoši kvadrātmetru bruģa.
Skolas ielas ielā ir arī ierīkots apgaismojums un iekārtotas sabiedriskā transporta pieturas, uzstādīti soliņi un veikti citi labiekārtošanas darbi. Piemēram, ir iestādīti aptuveni 1,2 tūkstoši koku un dažādu krūmu un lakstaugu.
"Skolas ielas projekts Ogrē ir labs piemērs tam, kā vajadzētu sagatavot, plānot un īstenot ielu pārbūvi. Pasūtītājs, Ogres novada pašvaldība, neaprobežojas tikai ar bedrainā ielas asfalta seguma atjaunošanu, bet pasūtīja kapitālu pārbūvi, ieskaitot komunikāciju nomaiņu, tādā veidā nodrošinot, ka, periodiski atjaunojot virsmu, iela kalpos daudzus gadus. Ogres pilsēta ir ieguvusi labiekārtotu ielu, kuru ceļu būvnieki izbūvēja atbilstoši projekta prasībām un Eiropas standartiem," atzīmē "Igates" izpilddirektors Gusts Kaļiņins.
Skolas ielas pārbūves darbu pasūtītājs ir Ogres novada pašvaldība. Ģenerāluzņēmējs – SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"",galvenais apakšuzņēmējs - SIA "MRG Būve". Būvprojektu izstrādāja SIA "BM-projekts",būvuzraudzību veica SIA "Akorda".
Informāciju sagatavoja SIA "Ceļu būvniecības sabiedrības "Igate"" Preses dienests