Otrdiena, 19.05.2026 14:39
Lita, Sibilla, Teika
Otrdiena, 19.05.2026 14:39
Lita, Sibilla, Teika
Otrdiena, 19. maijs, 2026 13:20

Igaunijā NATO iznīcinātāji notriec dronu

LETA
Igaunijā NATO iznīcinātāji notriec dronu
Foto: Polijas Gaisa spēki. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Otrdiena, 19. maijs, 2026 13:20

Igaunijā NATO iznīcinātāji notriec dronu

LETA

NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.

Drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos, norādīja Pevkurs.

Dienvidigaunijā pusdienlaikā izsludināts dronu apdraudējums.

Pevkurs Igaunijas portālam "Delfi" teica, ka tas, visticamāk, bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā.

Krievijas ziemeļrietumu reģionam otrdien uzbruka Ukrainas droni, un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās.

Jau ziņots, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki otrdienas pusdienlaikā ziņoja par vienu Latvijā ielidojušu dronu.

Otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv". Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.

Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?