Drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos, norādīja Pevkurs.
Dienvidigaunijā pusdienlaikā izsludināts dronu apdraudējums.
Pevkurs Igaunijas portālam "Delfi" teica, ka tas, visticamāk, bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā.
Krievijas ziemeļrietumu reģionam otrdien uzbruka Ukrainas droni, un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās.
Jau ziņots, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki otrdienas pusdienlaikā ziņoja par vienu Latvijā ielidojušu dronu.
Otrdien īsi pirms pusdienlaika Austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, liecina informācija vietnē "112.lv". Sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados. Vēlāk šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem.