Igaunijas tiesībsardze Madise kļūst par prezidenti, amatā stāsies oktobrī

Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz divu trešdaļu jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts.
Madise oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru piecu gadu amata termiņu.
Jau ziņots, ka pieteikumu Madises kandidatūras izvirzīšanai parakstīja 75 Rīgikogu deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām - liberālajām Reformu partijas un partijas "Igaunija 200", kā arī opozīcijā esošajām nacionālkonservatīvās partijas "Tēvzeme" un Sociāldemokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstīja arī vairāki ārpusfrakciju deputāti.
Juriste Madise ir tiesību kanclere kopš 2015. gada. Tiesību kanclers uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesībsarga funkcijas.
No 1998. līdz 2002. gadam Madise vadīja Igaunijas Tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, no 2009. līdz 2015. gadam bija Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece.
Madise Tartu Universitātē ieguvusi jurisprudences bakalaura un maģistra grādus, bet Tallinas Tehniskajā universitātē - doktora grādu valsts pārvaldē. Viņa bijusi profesore abās šajās universitātēs.
Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.