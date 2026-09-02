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Trešdiena, 2. septembris, 2026 14:56

Igaunijas tiesībsardze Madise kļūst par prezidenti, amatā stāsies oktobrī

OgreNet / Leta
Igaunijas tiesībsardze Madise kļūst par prezidenti, amatā stāsies oktobrī
Ille Madize, Foto - Postimees
Trešdiena, 2. septembris, 2026 14:56

Igaunijas tiesībsardze Madise kļūst par prezidenti, amatā stāsies oktobrī

OgreNet / Leta

Igaunijas parlaments trešdien par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madisi. Aizklātajā balsojumā par Madisi, kas bija vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Urnās bija iemesti arī septiņi neaizpildīti biļeteni. Pavisam biļetenus bija saņēmuši 78 deputāti, lai gan sēdei bija reģistrējušies 89 deputāti. 51 gadu vecā Madise būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. līdz 2021. gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida.

Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz divu trešdaļu jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts.

Madise oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Alaru Karisu, kas nekandidēja uz otru piecu gadu amata termiņu.

Jau ziņots, ka pieteikumu Madises kandidatūras izvirzīšanai parakstīja 75 Rīgikogu deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām - liberālajām Reformu partijas un partijas "Igaunija 200", kā arī opozīcijā esošajām nacionālkonservatīvās partijas "Tēvzeme" un Sociāldemokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstīja arī vairāki ārpusfrakciju deputāti.

Juriste Madise ir tiesību kanclere kopš 2015. gada. Tiesību kanclers uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesībsarga funkcijas.

No 1998. līdz 2002. gadam Madise vadīja Igaunijas Tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, no 2009. līdz 2015. gadam bija Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece.

Madise Tartu Universitātē ieguvusi jurisprudences bakalaura un maģistra grādus, bet Tallinas Tehniskajā universitātē - doktora grādu valsts pārvaldē. Viņa bijusi profesore abās šajās universitātēs.

Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.

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