"Facebook" grupā "Mana Ikšķile" Tatjana sestdien publicējusi foto, kurā redzams Ikšķilē piestiprināts uzraksts, kas vēsta: "Ogre - šeit dzimst leģendas."
Sieviete uzdod jautājumu, kāpēc te ir šāds uzraksts, jo te taču ir Ikšķile.
Pie ieraksta izvērtusies visai plaša diskusija, kurā iesaistījies vairāki politiķi, tostarp bijušais Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Latvijas Reģionu Apvienības Ogres nodaļas valdes loceklis Kārlis Šenhofs komentārā raksta: "Cienītie draugi. Mēs , Ikšķile un Tīnūžu pagasts, esam otri lielākie nodokļu maksātāji Ogres novadā aiz Ogres pilsētas. Ko saņemam pretim no pašreizējās novada vadības - nievas, augstprātību un, godīgi sakot, mūsu apzagšanu. Cik ielu ir saremontēts vai izbūvētas 6 gados, kādas nopietnas investīcijas ir veiktas gan pilsētā, gan pagastā bez bibliotēkas / doktorāta( kas kā projekts ir iesākts pirms 2021.gada) Tikai dzirdam, ka iepriekšējā vadība bija neprašas, savukārt helmaņpapus ir atnesis attīstību, izaugsmi un laimību. Oponēšana saskaras ar interneta troļļiem un lētu apmelošanu, izmantojot absolūti nepamatotus vai izfantazētus faktus.
Kāda bija pseidonacionāļu ideja - mēs, Ikšķile, nogursim, samierināsimies un ierausimies katrs savā kaktā. Bet - kļūdījās. Šeit ir MŪSU ZEME, MŪSU MĀJAS, MŪSU SIRDS MIERS. Un visādas leģendas, šķīvīšu dīdītāji un arogances čempioni šeit nekad nebūs komforta zonā. Ikšķile ir un būs, kamēr mūsos ir gadu tūkstošu senais senču spīts un cīņas spars. Leģendas lai paliek aiz Ogres pilsētas zīmes, tur saule aust ātrāk un karogu jūra slīgst lampiņu spozmē. Savukārt šeit, Ikšķiles zemē, mēs paši varam iztikt - un lūdzam to respektēt arīdzan Rīgas kungiem..."
Uz to E.Helmanis atbild: "Sveiks, draugs! Gribēju Jums atgādināt dažas patiesības, kuras Jums aizmirsušās. Jūsu tekstā ir pārāk daudz aizvainojuma un nepatiesu apgalvojumu. Es mums visiem novēlu, lai mēs savā mūžā varētu risināt tikai tādas problēmas kā , piemēram, Ogres saukļa parādīšanās Ikšķilē.
Jūs samelojāt par to, ka es būtu kritizējis Trapiņa kunga izdarīto. Tieši otrādi, esmu vienmēr augsti novērtējis cilvēku, kurš patiesībā pacēla Ikšķili un Ikšķilē ir labi saimniekots, atķirībā no Lielvārdes. Jūs jautājāt, kas izdarīts 8 gados, patiesībā mēs varam runāt tikai par pilniem 4 gadiem. Šajos 4 gados ir uzbūvēta šķeldas katlu māja, bibliotēka, doktorāts, kuram 1 milj. piesaistījām un 2milj. Ieguldījām no visiem Ogres novada nodokļu maksātājiem. Lai šo milj. Ikšķilei piesaistītu, man nācās par to pacīnīties politiski. Bet to izdarījām un nav svarīgi, kādi ir bijuši iepriekšējie projekti, svarīgi atrast iespēju piesaistīt finansējumu un realizēt to.
Pa šo laiku Ikšķilē tika nomainīts arī apgaismojums. Tā kā Jūs esat no iedzīvotāju padomes pārsvarā saistīti ar 1 partiju - Reģionu apvienību - pēc pašvaldību vēlēšanām no jūsu partijas (no Ikšķiles) tika ievēlēti 4 deputāti, mēs respektējām jūsu rezultātu un aicinājām jūs strādāt kopā, uzņemties atbildību par Ikšķili ar veto tiesībām jebkurā jautājumā, kas skar Ikšķili, ar tiesībām piedalīties konkursā un izvēlēties labāko pārvaldnieku. Jūs no tā visa atteicāties. Tāpēc jums ir jāuzņemas atbildība par to, ka atteicāties uzlabot Ikšķiles iedzīvotājiem dzīves kvalitāti.
Es uzskatu, ka tā bija liela kļūda no Reģionu apvienības puses. Jūs izvēlējāties nevis strādāt, bet kritizēt. Tā kā Jūs, Kārli, esat viņiem tāds kā padomdevējs, tad šai situācijai atbilst teiciens “Aklais aklajam ceļu rāda”. Jūs, protams, varat turpināt savu sabiedrības šķelšanas politiku, jo ātrāk ikšķilieši sapratīs, ka sadarbojoties var panākt vairāk, jo mazāk noticēs Jūsu demagoģijai par “ļauno” Ogri, kura “atņēmusi” Ikšķiliešiem naudu.
Jūs aicināja strādāt kopā, jūs no tā atteicāties un tā ir jūsu atbildība. Ne jau pret mani, bet pret Ikšķiles pilsētas iedzīvotājiem un ar demagoģiju un miglas pūšanu cilvēkiem acīs ielas nenoasfaltēsies. Tās asfaltējās tad, kad esat komandā un esat gatavi strādāt, nevis kritizēt. Tā ir Jūsu izvēle, Kàrli un Reģionu apvienības deputātu izvēle. Mēs arī šo lēmumu respektējam, bet par Ikšķiles ielām atbildību būs jāuzņemas arī jums, jo neesat iemācījušies, ka politika ir kompromisu māksla."
Diskusijā iesaistījies otrs Latvijas Reģionu Apvienības pārstāvis, Ogres novada domes opozīcijas deputāts Mariss Martinsons: "Saukļa "Ogre – vieta, kur dzimst leģendas" uzspiešana Ikšķilei, kas ir vēsturiski vecāka un nozīmīgāka (ar pirmo mūra baznīcu Baltijā un 1185. gada pirmsākumiem), ir klasisks piemērs tam, ko vēsturē dēvē par kultūras hegemoniju. Šādi rīkojoties faktiski notiek vēstures "piesavināšanās". Novada centrs vadība mēģina radīt jaunu mītu, kas iekļauj vai pat aizstāj veco. Ja Ikšķile ir Vieta, kur sākās Latvija, tad sauklis par Ogri kā leģendu dzimšanas vietu ir uztverams kā mēģinājums mākslīgi radīt vēsturisko svaru vietai, kurai tāda nav bijis.”