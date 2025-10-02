Ikšķilē atklāts Latvijā pirmais bioatkritumu kompostēšanas laukums ar ilgtspējīgu ūdens sistēmu

Jaunais bioloģiski noārdāmo atkritumu laukums atrodas Ogres novadā, Tīnūžu pagastā, “Kaparāmuru karjers – Ezeri”, blakus esošajam šķiroto atkritumu savākšanas laukumam. Tas ir atvērts ikvienam Ogres novada iedzīvotājam, kurš vēlas nodot bioloģiski noārdāmos atkritumus.
“Latvijā ir vairāki laukumi, kur tiek veikta atkritumu kompostēšana, taču tieši šāds laukums, kurā ir ilgtspējīga ūdens izmantošana un pilnvērtīga komposta mitrināšana, ir pirmais. Mūsu mērķis ir iegūt pilnvērtīgu kompostu, ko iedzīvotāji varēs izmantot savos īpašumos augsnes bagātināšanai. Šeit uz vietas mēs uzreiz varam redzēt aprites ciklu – cilvēki atved savus bioloģiskos atkritumus, mēs tos pārvēršam kompostā un tie kā jaunas izejvielas atkal nonāk pie cilvēkiem,” skaidro SIA “CleanR” valdes locekle Santa Sīpola.
Laukums, kura platība ir 800 kvadrātmetri, tika izbūvēts deviņos mēnešos ar SIA “CleanR” finansējumu, pēc izbūves laukumu nododot Ogres novada pašvaldības īpašumā.
Laukumā ir četri kompostēšanas apcirkņi. Komposts tiks mitrināts, izmantojot tam īpaši paredzētu laistīšanas sistēmu. Notekūdeņu savākšanas sistēma veidota tā, lai nepieļautu gruntsūdeņu un apkārtējas vides piesārņojumu, savukārt pāri palikušie notekūdeņi tiks izmantoti atkārtotai komposta mitrināšanai. Lai biokompostēšana būtu efektīvāka, biomasa tiks ventilēta. Kad apcirknis būs piepildīts, pēdējā kompostēšanas posmā tas tiks aizvērts ar speciālu elpojošu pārsedzi, kas noturēs vajadzīgo mitrumu un siltumu, kamēr veidojas komposts. Plānots, ka kopumā kompostēšana ilgs līdz sešiem mēnešiem, taču to var ietekmēt laika apstākļi.
BIO atkritumu nodošanas maksa būs simboliska – 0,08 eiro par vienu kilogramu vai, piemēram, 80 centi (ieskaitot PVN) par 10 kilogramus smagu lapu maisu. Cena būs atkarīga no atkritumu svara – sausas lapas pat 100 litru maisā var izmaksāt aptuveni 2,5 eiro, kamēr tā paša tilpuma maiss ar smagu, mitru zāli var izmaksāt arī 4 eiro. Sakarība diezgan vienkārša: jo smagāki atkritumi, jo lielākas izmaksas.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu laukuma “Kaparāmuru karjers – Ezeri” darba laiks ir: otrdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00; trešdien un sestdien no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00; ceturtdien un piektdien no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00.
Šajā laukumā drīkst nodot zāli, nezāles, lapas, telpaugus, krūmu un koku zarus līdz diviem centimetriem diametrā un līdz 50 centimetriem garumā, graudaugus un to izstrādājumus, augļus un dārzeņus (mizas, serdes, kauliņus), arī bojātus, olu čaumalas gan svaigas, gan termiski apstrādātas, maizes un miltu izstrādājumus, kafijas un tējas biezumus bez maisiņiem un filtriem, kā arī citus mājsaimniecībā radušos pārtikas atkritumus.
Nododot bioloģiski noārdāmos atkritumus svarīgi ņemt vērā:
- jārūpējas, lai BIO materiālā nav piejaukumu;
- atvestie BIO atkritumi jāizber darbinieka norādītajā vietā;
- ja atvestajos BIO atkritumos ir neatbilstoši atkritumi, tie jāizņem un jāparūpējas par to pareizu nodošanu, piemēram blakus esošajā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā;
- maisi, kuros atvesti BIO atkritumi, vai nu jāņem līdzi uz mājām vai jāizmet šķiroto atkritumu konteineros, kas izvietoti laukumos;
- jāatceras, ka BIO atkritumos nedrīkst būt nekas cits. Šajā laukumā nedrīkst izmest būvgružus, bīstamos atkritumus, plastmasu, iepakojumu un citus atkritumus, kuri jāšķiro atsevišķi;
- tūju zari nekompostējas, attiecīgi tie nedrīkst nonākt ne brūnajā konteinerī, ne komposta apcirknī.
"Šodien mēs speram soli tuvāk tīrākai un sakoptākai videi. Šāds laukums nav tikai jauns objekts kartē – tas ir atgādinājums, ka katrs no mums ar savām ikdienas izvēlēm var radīt pārmaiņas. Tas, kas agrāk bija atkritums, tagad kļūs par resursu, kas atgriezīsies dabā un dos jaunu vērtību. Mūsu iedzīvotāji iegūst ērtu iespēju dzīvot zaļāk, bet pašvaldība – vēl vienu soli tuvāk ilgtspējīgai nākotnei. Šis laukums ir pierādījums, ka sadarbībā ar privātā sektora uzņēmumiem mēs varam radīt risinājumus, kas strādā ikviena labā. Paldies ikvienam, kas ieguldījis darbu un enerģiju, lai šis objekts taptu. Lai tas kalpo mums visiem – šodien, rīt un nākotnē," komentē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja.