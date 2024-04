Ikšķilē iedzīvotāji lielās gauras mazuļiem gatavo ceļu uz Daugavu

Ikšķiles iedzīvotāja apliecina, ka viņas pagalma liepas dobumā lielā gaura arī šajā pavasarī perē olas. “Kamēr neredzēju, ka viņa ielido dobumā, kuru es visu laiku vaktēju, tikmēr neticēju.”



Ilze jau pirms vairākiem gadiem bija ievērojusi lidojam lielu pīli viņas pagalmā, bet tikai pirms pāris gadiem pamanīja, ka tā ligzdo viņas liepā. "Un viņi lec no tāda augstuma un te kā kartupelīši nokrīt, tie mazie.” Lielās gauras mazuļi, izaugot pietiekami spēcīgi, tiešām planē no koka dobuma lejā zālītē, kur mamma visus sagatavo bīstamam ceļam uz Daugavu. “Viņa noskaita to savu ziņojumu mazajiem. Nokladzina, mazie visi sapulcējas, tad iet pa ielu. Tā ģimenīte satiekas – tas bija tik sirsnīgi, tik emocionāli, ka tā viss notiek.”



Kad gaura ar mazuļiem ir sapulcējušies, viņiem priekšā vēl garš ceļš. Lūk, jāšķērso iela, un tas nav vienīgais – jādodas 800 metrus līdz Daugavai, kur vēl pa ceļam ir dažādas briesmas. Izvietojot dažādas norādes un ceļazīmes, Ikšķiles iedzīvotāji jau vairākus gadus brīdina autovadītājus un citus cilvēkus par to, ka lielās gauras dodas uz upi.

“Daudzi putni pa ceļam iet bojā, īpaši mazie putni.” Ikšķiles iedzīvotājs Atis Balodis skaidro, ka ceļazīmes palīdz ne tikai organizēt satiksmi, bet arī izglīto apkaimes iedzīvotājus. “Ja vietējais iedzīvotājs zinās, kas tas ir par putnu, kāpēc viņš kaut kur iet ar mazuļiem. Tas, ka jāuzmanās no maija sākuma līdz jūnija sākumam, braucot ar auto. Tad šī problēma daļēji tiek noņemta,” saka Atis.



“Lielā gaura ar saviem mazuļiem atnāk līdz šim dambim, mamma uzkāpj uz apmales, kaut ko pasaka mazajiem un lec Daugavā. Mazie te sitas, kāds lec – kāds tiek, kāds netiek.” Atis stāsta par noslēdzošo šķērsli, kas lielajām gaurām kopā ar mazuļiem traucē nokļūt Daugavā. Agrāk bija arī citi mēģinājumi palīdzēt putniem tikt pāri dambim, šopavasar izveidoti jauni tiltiņi. Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, tie varētu būt liels atbalsts putnu mazuļu ceļam uz upi.



“Mūsu doma ir, ka viņi trāpa tajā renītē. Te viņi ieiet un lec pāri, būtībā jau no puses viņi lēks.” Lielās gauras dzīvo daudzviet Latvijā. Taču tikai retā pilsēta var lepoties ar šādiem neparastiem gājējiem, tāpēc Ikšķilē tiem pievērš īpašu uzmanību.