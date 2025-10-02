Ikšķilē novembrī pieaugs siltumenerģijas tarifi

No 2025.gada 1.novembra "Ikšķiles mājas" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izmaksu komponenti 1,69 eiro apmērā par MWh būs 88,83 eiro par MWh.
Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 71,15 eiro par MWh, kas ir pieaugums par 10,4%, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 12,85 eiro par MWh, kas ir samazinājums par 26%, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs pieaugs 2,2 reizes un būs 2,23 eiro par MWh. Akcīzes nodokļa komponente samazināsies 2,5 reizes un būs 0,91 eiro par MWh.
Savukārt no 2026.gada 1.novembra siltumenerģijas gala tarifs bez neparedzēto izmaksu komponentes būs 87,14 eiro par MWh.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ikšķiles mājas" apgrozījums 2024.gadā bija 1,517 miljoni eiro, un uzņēmums strādāja ar 27 754 eiro peļņu. Kompānija "Ikšķiles māja" ir reģistrēta 2011.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,64 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.