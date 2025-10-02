Ceturtdiena, 02.10.2025 21:20
Ilma, Skaidris
Ceturtdiena, 02.10.2025 21:20
Ilma, Skaidris
Trešdiena, 1. oktobris, 2025 19:34

Ikšķilē novembrī pieaugs siltumenerģijas tarifi

Leta
Ikšķilē novembrī pieaugs siltumenerģijas tarifi
Foto: Unsplash.com
Trešdiena, 1. oktobris, 2025 19:34

Ikšķilē novembrī pieaugs siltumenerģijas tarifi

Leta

SIA "Ikšķiles māja" siltumenerģijas tarifi no 1.novembra pieaugs par 4,4% - līdz 88,83 eiro par megavatstundu (MWh), liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publiskotā informācija par uzņēmuma siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.


No 2025.gada 1.novembra "Ikšķiles mājas" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izmaksu komponenti 1,69 eiro apmērā par MWh būs 88,83 eiro par MWh.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs būs 71,15 eiro par MWh, kas ir pieaugums par 10,4%, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 12,85 eiro par MWh, kas ir samazinājums par 26%, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs pieaugs 2,2 reizes un būs 2,23 eiro par MWh. Akcīzes nodokļa komponente samazināsies 2,5 reizes un būs 0,91 eiro par MWh.

Savukārt no 2026.gada 1.novembra siltumenerģijas gala tarifs bez neparedzēto izmaksu komponentes būs 87,14 eiro par MWh.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Ikšķiles mājas" apgrozījums 2024.gadā bija 1,517 miljoni eiro, un uzņēmums strādāja ar 27 754 eiro peļņu. Kompānija "Ikšķiles māja" ir reģistrēta 2011.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,64 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?