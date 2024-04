Ikšķilē plāno nedaudz samazināt siltuma tarifu

2022.gada izskaņā "Ikšķiles mājai" bija viens no augstākajiem valstī siltuma tarifiem valstī - 324,44 eiro par MWh. Pašlaik uzņēmuma siltumenerģijas gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti ir 203,42 eiro par MWh un to plānots no marta samazināt līdz 196,45 eiro par MWh jeb par 3%.

Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu, skaidro uzņēmums.

"Ikšķiles māja" pieder Ogres novada pašvaldībai, tās pamatkapitāls ir 2,6 miljoni eiro, liecina "firmas.lv" dati. Uzņēmuma apgrozījums 2021.gadā bija 980 000 eiro, bet zaudējumi sasniedza 130 000 eiro.